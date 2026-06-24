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سموترتيش يعلن الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي رام الله لصالح الاستيطان

  • 24 حزيران 2026
  • 21:47
سموترتيش يعلن الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي رام الله لصالح الاستيطان

خبرني - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، تخصيص 465 دونماً من الأراضي كـ"أراضي دولة" بهدف توسيع مستوطنة "جفعات هارؤيه" المقامة على أراضٍ في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.


وقال سموتريتش إن القرار يأتي في إطار مواصلة البناء والتوسع الاستيطاني وتعزيز ما وصفه بـ"السيادة الفعلية على الأرض"، معتبراً أن الخطوة تسهم في تعزيز أمن الإسرائيليين.

كما جدد رفضه إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً: "خلال فترة ولايتي لن تقوم دولة فلسطينية".


وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، يأتي الإعلان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر عام 2023 على الاعتراف بـ"جفعات هارؤيه" كمستوطنة مستقلة، فيما تعمل السلطات الإسرائيلية حالياً على دفع مخطط بناء أولي يشمل أكثر من 900 وحدة استيطانية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في شباط/فبراير الماضي قراراً يتيح لها تسجيل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1967.

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