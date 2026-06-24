تطورات حالة فيفي عبده الصحية بعد إصابتها بكسر في القدم

خبرني - كشفت أسرة الفنانة فيفي عبده عن آخر المستجدات المتعلقة بحالتها الصحية، بعد تعرضها لإصابة في القدم أدت إلى كسر استدعى خضوعها للعلاج والمتابعة الطبية خلال الفترة الحالية.

وأكدت ابنة الفنانة أن والدتها تتلقى الرعاية اللازمة تحت إشراف الأطباء، الذين يراقبون تطورات حالتها بشكل مستمر للتأكد من سير عملية التعافي بالشكل المطلوب.

جبيرة مؤقتة وتقييم طبي

وأوضحت أن الفريق الطبي قرر تثبيت القدم المصابة باستخدام جبيرة طبية، بهدف دعم التئام الكسر وتقليل المضاعفات المحتملة.

ومن المقرر أن تخضع فيفي عبده لفحص جديد خلال الأيام المقبلة لتقييم مدى تحسن الإصابة والاستجابة للعلاج المتبع.

وبحسب نتائج الفحص المنتظر، سيحدد الأطباء الخطوة العلاجية التالية، سواء الاكتفاء بالعلاج التحفظي أو اللجوء إلى إجراء جراحي إذا استدعت الحالة ذلك.

التزام بالراحة لحين اكتمال العلاج

وتقضي الفنانة المصرية فترة النقاهة داخل منزلها وفق تعليمات الأطباء، حيث طُلب منها تجنب الحركة المفرطة أو بذل أي مجهود قد يؤثر على استقرار الكسر وسرعة التئامه.

وفي الوقت نفسه، تلقت فيفي عبده موجة واسعة من رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من جمهورها ومحبيها، الذين أعربوا عن أملهم في عودتها قريباً إلى نشاطها الفني بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية.