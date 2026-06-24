اتفاق واشنطن وطهران يُعيد تسعير النفط: برنت من ذروة المخاطر إلى ضغط الأساسيات

خبرني - دخل خام برنت مرحلة مختلفة تمامًا عن تلك التي هيمنت على السوق في وقت سابق من هذا العام. فبعد أشهر كان المتداولون يسعرون فيها النفط من زاوية مخاطر الحرب، وتعطل طرق الشحن، واحتمالات اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، بدأت السوق الآن في تفكيك هذه العلاوة بسرعة.

يتداول خام برنت حاليًا قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بعد هبوط حاد استمر عدة أيام على خلفية الإعلان عن اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، وتوقعات بدء عودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها تدريجيًا.

يمثل هذا التحول نقطة انعطاف كبيرة في أسواق النفط، إذ ينقل التركيز من مخاوف صدمة الإمدادات الفورية إلى عوامل أكثر ارتباطًا بالأساسيات، مثل ضعف الطلب، والطاقة الإنتاجية الفائضة، والمخزونات، والصورة الاقتصادية الكلية.

كان الهبوط سريعًا. فقد تراجع سعر زيت برنت بقوة بعد إعلان اتفاق السلام، وانزلق نحو نطاق 80-90$ بعد أن قفز إلى حدود 120$ خلال ذروة الصراع. تكشف سرعة الهبوط حجم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدمجة في الأسعار.

اتفاق السلام يغير سردية سوق النفط

أصبح اتفاق السلام الأميركي الإيراني التطور الحاسم لأسعار الخام في منتصف يونيو. فعلى مدى أشهر، اضطرت السوق إلى إضافة علاوة مخاطر كبيرة إلى برنت بسبب التهديدات المحيطة بصادرات الخليج وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

هذه العلاوة لم تكن مرتبطة فقط بالبراميل المفقودة فعليًا، بل بعدم اليقين نفسه، حيث تتحرك أسواق النفط عادةً قبل ظهور عجز الإمدادات بشكل فعلي. فعندما يتعرض ممر بحري حيوي مثل مضيق هرمز للتهديد، تُسارع مصافي التكرير والمتداولون والحكومات إلى تعديل سلوكهم، حيث يؤمّن المشترون الشحنات مبكرًا، وترفع شركات التأمين التكاليف، وتزداد مسارات الشحن تعقيدًا، ويُزيد المضاربون تعرضهم لاحتمالات الصعود.

تسير هذه العملية الآن في الاتجاه المعاكس، حيث قلل اتفاق السلام المخاوف من أزمة إمدادات إقليمية طويلة المدى. وحتى إذا احتاج إعادة فتح الممرات وعودة التدفقات إلى طبيعتها بعض الوقت، فإن الاتجاه العام تغير، والسوق لم تعد تُسعر السيناريو الأسوأ بنفس الحدة التي كانت عليها خلال ذروة الصراع.

لا يزال مضيق هرمز في قلب الحركة المقبلة للسوق. فهو أحد أهم نقاط اختناق الطاقة في العالم، وأي اضطراب فيه ينعكس فورًا على تسعير الخام والمنتجات المكررة والشحن والتأمين وتوقعات التضخم.

ولا يعني الهبوط الحالي أن المتداولين يعتقدون أن جميع المخاطر قد اختفت، بل بالأحرى أن السوق تعطي احتمالًا أقل لاستمرار اضطراب طويل الأمد. وهذا فارق مهم. إذا عادت التدفقات إلى طبيعتها بسرعة، فقد يظل سعر برنت تحت الضغط مع استمرار تلاشي علاوة مخاطر الإمدادات. أما إذا تأخر تنفيذ الاتفاق، أو ظهرت تعقيدات عسكرية أو دبلوماسية جديدة، فقد يعود جزء من تلك العلاوة سريعًا.

مخاوف الطلب تعود إلى الواجهة

مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، عاد المتداولون إلى جانب الطلب من المعادلة، وهذا الجانب ليس صعوديًا بدرجة كبيرة.

أضرت الأسعار المرتفعة في وقت سابق من العام بتوقعات الاستهلاك، حيث ضغطت تكاليف الوقود المرتفعة على النقل والصناعة والمستوردين في الأسواق الناشئة. كما عقدت أسعار الطاقة المرتفعة توقعات التضخم، وجعلت البنوك المركزية أكثر حذرًا بشأن خفض الفائدة. وهكذا تشكلت حلقة ضغط سلبية على أسواق النفط الخام.

ارتفاع النفط دعم التضخم. وارتفاع التضخم أخر التيسير النقدي. وتأخر برامج التيسير ضغط على توقعات النمو، وفي نهاية المطاف أضر ضعف معدلات النمو الاقتصادي بتوقعات الطلب على النفط.

والآن، مع تراجع مخاوف الإمدادات، أصبح هذا الضعف في الطلب أكثر وضوحًا. السوق التي كانت تهيمن عليها سابقًا مخاوف الندرة عادت لتسأل: هل يستطيع الاستهلاك العالمي تبرير أسعار مرتفعة؟

أدى اتفاق السلام أيضًا إلى إعادة تقييم واسعة لتوقعات الأسعار، والتي تؤثر بدورها على تموضع المراكز الاستثمارية. عندما تخفض البنوك ومكاتب الأبحاث توقعاتها، تميل صناديق التحوط ومتداولو السلع إلى مراجعة مراكز الشراء، وهو ما يُضيف ضغطًا على سوق هابطة بالفعل.

أوبك+ أمام وضع أكثر صعوبة

يُغير هبوط أسعار النفط أيضًا النقاش داخل تحالف أوبك+. منحت الأسعار المرتفعة المنتجين مساحة أكبر لإدارة السوق خلال فترة الصراع. فالخلفية الجيوسياسية كانت تقوم بجزء كبير من المهمة عبر إبقاء الأسعار مرتفعة. لكن مع تراجع علاوة المخاطر، قد تضطر أوبك+ مجددًا إلى الدفاع عن توازن السوق بشكل أكثر نشاطًا.

المعادلة ليست سهلة. فهبوط الأسعار السريع قد يضغط على ميزانيات الدول المنتجة، خصوصًا تلك التي تحتاج إلى أسعار مرتفعة لتمويل الإنفاق العام والمشروعات الكبرى. وفي الوقت نفسه، فإن خفض الإنتاج أو تأجيل زيادته قد يمنح المنتجين من خارج أوبك+ فرصة لزيادة حصتهم، خاصة في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا. لذلك، يجد التحالف نفسه بين خيارين كلاهما يحمل تكلفة: الدفاع عن الأسعار أو الدفاع عن الحصة السوقية.

كما أن عودة التدفقات عبر هرمز لا تعني أن جميع المنتجين قادرون على زيادة الصادرات بالسرعة نفسها. بعض الشحنات تحتاج إلى إعادة جدولة، وبعض المشترين سيبقون حذرين قبل توقيع عقود طويلة الأجل، بينما قد تستمر تكاليف التأمين والشحن فوق مستوياتها الطبيعية لفترة. هذا يجعل قرارات أوبك+ أكثر تعقيدًا، لأن التحالف لا يتعامل فقط مع سعر البرميل، بل مع سوق لم تستعد ثقتها بالكامل بعد.

في هذه الأثناء، يُزيد خروج الإمارات من أوبك+ تعقيد المشهد النفطي بعد فتح مضيق هرمز، لأنه يضعف قدرة التحالف على إدارة المعروض في لحظة حساسة. فالإمارات ليست منتجًا هامشيًا، بل واحدة من أكبر القوى النفطية في الخليج، وتمتلك طاقة إنتاجية كبيرة وطموحًا واضحًا لزيادة صادراتها خلال السنوات المقبلة. لذلك، فإن خروجها من نظام الحصص يعني أن السوق قد تواجه لاعبًا كبيرًا يتحرك بمرونة أكبر خارج قيود أوبك+، خصوصًا إذا قررت أبوظبي الدفاع عن حصتها السوقية في آسيا وأوروبا بعد انتهاء اضطرابات الحرب.

هذا التطور قد يسرّع الضغط الهبوطي على الأسعار إذا تزامن مع عودة تدريجية للتدفقات عبر هرمز وزيادة الإمدادات من المنتجين الآخرين. كما أنه يضع السعودية وروسيا وبقية أعضاء أوبك+ أمام اختبار صعب: فكلما حاول التحالف خفض الإنتاج لدعم الأسعار، قد تستفيد الإمارات أو المنتجون من خارج التحالف من الفرصة لزيادة المبيعات. وفي المقابل، إذا ردت أوبك+ بزيادة الإنتاج لحماية الحصة السوقية، فقد يتحول التصحيح الحالي في النفط إلى منافسة سعرية أوسع.

وفي النهاية، قد يصبح دور أوبك+ خلال المرحلة المقبلة أقل ارتباطًا بإدارة نقص المعروض، وأكثر ارتباطًا بمنع تحول التصحيح السعري إلى هبوط أعمق. ففتح هرمز يخفف الضغط عن السوق، لكنه في الوقت نفسه يسحب أحد أهم العوامل التي دعمت الأسعار خلال الحرب. ولهذا، قد يجد التحالف نفسه مضطرًا إلى التحرك بمرونة أكبر، مستخدمًا الإنتاج كأداة لامتصاص الصدمة بدلًا من الاكتفاء بمراقبة السوق.

خاتمة

انتقل خام برنت من سوق محكومة بعلاوة الحرب إلى سوق تُعيد سردية التسعير بناءً على اتفاق السلام. الهبوط الأخير ليس عشوائيًا، بل يعكس إعادة تقييم واضحة لمخاطر الإمدادات بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، ومع تزايد التوقعات بأن التدفقات المعطلة عبر مضيق هرمز قد تعود تدريجيًا نحو طبيعتها.

ومع تراجع هذه العلاوة، عادت العوامل الهبوطية الأكثر استدامة إلى الواجهة: ضعف الطلب، أسعار الفائدة المرتفعة، تغير طبيعة الاستهلاك ودور مصادر الطاقة النظيفة، واحتمال إبرام توازنات أكثر مرونة في النصف الثاني من العام.

الخطر الرئيسي هو أن السوق قد تبالغ الآن في الاتجاه المعاكس. فإذا تعثر الاتفاق أو تأخرت عودة الشحن إلى طبيعته، فقد يرتد برنت بسرعة تفوق وتيرة الهبوط الأخير.