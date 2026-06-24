المرأة والدبلوماسية الجديدة: من الحضور الرمزي إلى هندسة التأثير الدولي

في الرابع والعشرين من حزيران من كل عام، يحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، تقديراً للدور المتنامي الذي تؤديه النساء في تمثيل دولهن والمساهمة في صياغة العلاقات الدولية. إلا أن أهمية هذه المناسبة لا تكمن فقط في استذكار ما حققته المرأة من حضور في السلك الدبلوماسي، بل في إعادة قراءة التحولات العميقة التي شهدها العمل الدبلوماسي نفسه، والدور الذي لعبته المرأة في تشكيل ملامح هذا التحول.

لقد ارتبطت الدبلوماسية تاريخياً بمفاهيم القوة الصلبة والمفاوضات الرسمية والتمثيل السياسي التقليدي، وكان حضور المرأة فيها محدوداً لسنوات طويلة بفعل اعتبارات اجتماعية ومؤسسية متعددة. غير أن العقود الأخيرة شهدت تغيراً جوهرياً في طبيعة العمل الدبلوماسي، حيث لم تعد فعالية الدبلوماسي تقاس فقط بقدرته على إدارة الملفات السياسية، بل أيضاً بقدرته على بناء الثقة وتعزيز الحوار وإيجاد مساحات مشتركة للتفاهم بين الدول والشعوب.

في هذا السياق، لم يكن صعود المرأة إلى مواقع العمل الدبلوماسي مجرد استجابة لمطالب المساواة أو التمثيل العادل، بل جاء متزامناً مع تطور مفهوم الدبلوماسية الحديثة ذاتها. فالعالم اليوم يحتاج إلى مهارات التواصل والتفاوض وإدارة الأزمات وبناء الشراكات العابرة للحدود، وهي مجالات أثبتت فيها المرأة حضوراً فاعلاً ومؤثراً .

ومن منظور الدراسات الدبلوماسية، يمكن القول إن المرأة أسهمت في تعزيز أدوار الدبلوماسية الناعمة التي أصبحت إحدى أهم أدوات التأثير في العلاقات الدولية المعاصرة. فالصورة الذهنية للدول، والتواصل الثقافي، والدبلوماسية العامة، والعمل الإنساني، باتت جميعها عناصر لا تقل أهمية عن الاتفاقيات السياسية والاقتصادية. ومن خلال هذه المساحات، برزت نماذج نسائية استطاعت أن تمثل دولها بكفاءة، وأن تسهم في بناء جسور التفاهم والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وبصفتي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية، أجد أن قراءة دور المرأة في العمل الدبلوماسي لا ينبغي أن تقتصر على مؤشرات التمثيل والمشاركة، بل يجب أن تمتد إلى تحليل طبيعة التأثير الذي تمارسه في البيئة الدولية المعاصرة. فالدراسات الدبلوماسية الحديثة تشير إلى أن نجاح الدول لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك أدوات القوة التقليدية، وإنما بقدرتها على توظيف الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة وبناء الشراكات الدولية المستدامة. وفي هذه المساحات تحديداً ، برزت المرأة بوصفها فاعلاً مؤثراً أسهم في تطوير أدوات التواصل والحوار وتعزيز الحضور الدولي للدول في عالم تتزايد فيه أهمية التأثير المعنوي إلى جانب القوة المادية.

كما أظهرت التجارب الدولية أن مشاركة المرأة في جهود الوساطة وبناء السلام تضيف بعداً مهماً إلى عمليات إدارة النزاعات. فالحلول المستدامة لا تُبنى على موازين القوة وحدها، بل على القدرة على فهم احتياجات المجتمعات وتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة. ومن هنا برزت أهمية إشراك المرأة في مسارات التفاوض وصنع القرار، ليس باعتبارها طرفاً داعماً فحسب، بل شريكاً أساسياً في صياغة الحلول.

وفي العالم العربي، شهدت العقود الماضية تقدماً ملحوظاً في حضور المرأة داخل المؤسسات الدبلوماسية، حيث تقلدت العديد من النساء مناصب قيادية ومثّلن دولهن في المحافل الدولية بكفاءة واقتدار. وقد أسهم هذا الحضور في ترسيخ صورة أكثر شمولاً للدبلوماسية العربية، تعكس تنوع الخبرات والكفاءات القادرة على التعامل مع التحديات الدولية المتسارعة.

أما في الأردن، فقد حظيت المرأة بدعم متواصل مكّنها من تعزيز حضورها في مختلف مواقع المسؤولية، بما فيها السلك الدبلوماسي. ويأتي هذا التقدم انسجاماً مع الرؤية الوطنية التي تؤمن بأن تمكين المرأة ليس خياراً تنموياً فحسب، بل ضرورة لتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

إن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي يجب أن يتجاوز لغة الأرقام والمناصب، ليفتح نقاشاً أعمق حول القيمة المضافة التي تقدمها المرأة للعمل الدبلوماسي المعاصر. فالقضية اليوم لم تعد تتعلق بوجود المرأة على طاولة القرار، بل بدورها في إعادة تشكيل أساليب الحوار والتأثير وصناعة التفاهم بين الأمم.

ومن خلال ما أتاحته لي دراسة الدبلوماسية من فهم لطبيعة التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، أؤمن أن مستقبل العمل الدبلوماسي سيكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات كلما اتسعت دائرة المشاركة فيه وتنوعت خبراته ورؤاه. فالمرأة اليوم ليست مجرد شاهد على صناعة السياسة الخارجية، بل شريك حقيقي في صياغتها، وإسهامها المتنامي في السلك الدبلوماسي يعكس تطوراً في فهم العالم لمعنى القيادة والتأثير وبناء السلام.

وفي اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، فإن الاحتفاء الحقيقي لا يكون فقط بما تحقق، بل باستمرار العمل على تمكين الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتمثيل أوطانها على الساحة الدولية. فكلما اتسعت مساحة حضور المرأة في الدبلوماسية، اتسعت معها آفاق الحوار والتعاون، واقترب العالم أكثر من بناء علاقات دولية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والشراكة الإنسانية المستدامة.