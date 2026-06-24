إعلان رسمي بشأن لعبة GTA 6.. السعر والحجز المسبق وموعد الإطلاق

خبرني - بعد أشهر من التكهنات حول سعرها، أكدت روكستار جيمز رسميا أن لعبة Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ستطرح بسعر 79.99 دولار أمريكي، بينما سيبلغ سعر النسخة الكاملة 99.99 دولار أمريكي.

وأعلنت الشركة الأربعاء، عبر بيان صحفي، أن الطلبات المسبقة للعبة GTA 6 ستُفتح في 25 يونيو/حزيران على منصتي PlayStation 5 وXbox Series X|S.

وفقا لموقع "Dot Esports" المتخصص في الأالعاب الإلكترونية، من المقرر إطلاق اللعبة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وكما هو الحال مع ألعاب روكستار السابقة، من المتوقع أن تصدر نسخة الحاسوب الشخصي بعد إطلاق أجهزة الألعاب.

ما هو سعر لعبة GTA 6؟

وبهذا التأكيد، تُصبح GTA 6 واحدة من أحدث إصدارات ألعاب AAA الكبرى التي تعتمد سعر النسخة القياسية البالغ 80 دولارا أمريكيا، وهي خطوة باتت شائعة في صناعة ألعاب الفيديو.

وقد انتشرت شائعات لسنوات حول سعر مرتفع للعبة GTA 6، حتى أن بعض المحللين توقعوا أن يتجاوز سعرها 100 دولار أمريكي، نظرا لمكانتها كلعبة فريدة من نوعها.

إلا أن الشركة المطورة استقرت في النهاية على السعر المتعارف عليه في السوق وهو 79.99 دولار أمريكي.

للاعبين الراغبين في محتوى إضافي، تُقدّم روكستار أيضا الإصدار النهائي بسعر 99.99 دولار.

ووفقا للناشر، يتضمن هذا الإصدار مجموعة حصرية من المركبات والأسلحة والملابس المميزة، بالإضافة إلى مكافآت أخرى مُدمجة في قصة جايسون ولوسيا.

متى سيتم إصدار لعبة GTA 6؟

سيحصل اللاعبون الذين يطلبون أي نسخة من GTA 6 مسبقا، أو يشترون اللعبة قبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني، على حزمة "فايس سيتي الكلاسيكية".

يحتفي هذا المحتوى الإضافي بإرث فايس سيتي المُفعم بأضواء النيون، ويتضمن مجموعة من العناصر المُستوحاة من تلك الحقبة داخل اللعبة.

كما سيحصل من يطلبون النسخ الرقمية مُسبقا على اشتراك لمدة شهر في GTA+، خدمة روكستار، والذي يُمكن تفعيله فورا واستخدامه في GTA Online وألعاب روكستار المُختارة.

لعبة GTA 6 2026

وأكدت روكستار أيضا أن اللاعبين الذين يشترون النسخ الرقمية سيتمكنون من تحميل اللعبة مُسبقا بدءا من 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل أسبوع من الإطلاق.

ستتوفر النسخ المادية في نفس اليوم، وستتضمن رمز تنزيل بدلا من القرص المادي، مما يسمح للاعبين بتحميل اللعبة مُسبقا قبل الإصدار.

إعلان GTA 6 الرسمي

تدور أحداث لعبة GTA 6 في ولاية ليونيدا، وتتبع قصة البطلين جيسون ولوسيا وهما يتورطان في مؤامرة إجرامية واسعة النطاق تمتد عبر أكبر عالم في السلسلة حتى الآن.

تصف روكستار اللعبة بأنها التطور الأكثر غامرة في سلسلة Grand Theft Auto حتى الآن.

مع تأكيد السعر النهائي وبدء الطلبات المسبقة، بدأ العد التنازلي لإطلاق واحدة من أكثر ألعاب الفيديو ترقبا في التاريخ.