التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات (التوجيهي) بعد بدء الامتحان

خبرني - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، الأربعاء، أنه لن يسمح لأي طالب بدخول قاعة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بعد بدء الامتحان، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لضمان سير الامتحانات وفق التعليمات والمحافظة على انتظام العمل داخل القاعات.

وبين شحادة في تصريحات لبرنامج "صوت المملكة" أن إجراءات الامتحان تبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث يقرع الجرس ويسمح للطلبة بالدخول إلى القاعات والتعرف على مقاعدهم واستلام دفاتر الإجابة وتعبئة بياناتهم قبل توزيع الأسئلة.

وأوضح أن مغلفات الأسئلة تفتح عند الساعة العاشرة صباحا بحضور اللجان المختصة، وتوزع الأوراق بعدد الطلبة الحاضرين، ثم يعاد إغلاق المغلف وتخزينه وفق إجراءات أمنية دقيقة، ما يجعل استقبال أي طالب متأخر بعد ذلك أمرا يربك سير الامتحان وعمل اللجان المشرفة.

وأشار إلى أن نحو 196 ألف مشتركا ومشتركة، سيتقدمون لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لاستقبال الطلبة في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف أن الامتحانات ستعقد في 790 مركزا امتحانيا تضم 1899 قاعة امتحانية مجهزة لاستقبال الطلبة، مشيرة إلى أن القاعات أصبحت جاهزة بالكامل لضمان سير الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن امتحانات الصف الحادي عشر ستبدأ في 23 تموز المقبل وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته، بعد انتهاء امتحانات الصف الثاني عشر.

وأكد شحادة أن هناك توجيهات لمديريات التربية والتعليم والعاملين في المراكز الامتحانية بضرورة التعامل مع الطلبة بروح أسرية ومراعاة ظروفهم النفسية، خاصة أن معظمهم من الطلبة النظاميين الذين سبق لهم خوض تجربة الامتحان العام خلال العام الماضي.

وبين أن الوزارة سخرت ما يقارب 29 ألفا من كوادرها التربوية المدربة والمؤهلة للإشراف على الامتحانات ومتابعة سيرها، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلبة وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأشار إلى أن نظام الثانوية العامة يتيح للطالب التقدم للمباحث بعدد مفتوح من المرات، لافتا إلى أن الطالب الذي يتغيب عن الامتحان يمكنه التقدم له في الدورة التكميلية.

وفيما يتعلق بمكافحة الغش، أكد أن الوزارة تعتمد أولا على وعي الطلبة والتزامهم بالتعليمات، مبينا أن نسبة المخالفات لا تصل إلى 1% من إجمالي المتقدمين للامتحان.

وأضاف أن الوزارة تطبق إجراءات رقابية مشددة، إلى جانب عقوبات رادعة بحق المخالفين، مشيرا رصد بعض المخالفات الجسيمة، مثل تصوير ورقة الأسئلة وإخراجها خارج القاعة، تصل عقوبتها إلى الحرمان من التقدم لامتحان الثانوية العامة لمدة عامين.

وأوضح أن الوزارة رصدت خلال الدورات السابقة وسائل غش متطورة استخدمت فيها تقنيات حديثة، من بينها كاميرات مخفية داخل أزرار الملابس والنظارات وحتى الجبائر الطبية، مؤكدا أن تطور التكنولوجيا يجعل من الصعب القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، إلا أن الوزارة تعمل باستمرار على الحد منها وملاحقة المخالفين.