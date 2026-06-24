الأردن يحتفي باستقلاله الثمانين في مدريد بحضور رسمي ودبلوماسي

خبرني - نظمت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع السفارة الأردنية في مدريد، وبرعاية سفيرة الأردن لدى مملكة اسبانيا رغد السقا، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لإستقلال المملكة والمناسبات الوطنية، بحضور سمو الأميرة سارة بنت عاصم، وعدداً من المسؤولين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية الأسبانية، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في مدريد، وأبناء الجالية الأردنية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، اشتمل الحفل على عدد من الفقرات التراثية والثقافية التي أبرزت جوانب من الموروث الأردني، من بينها الدبكة، واللباس والتطريز والحرف اليدوية التقليدية، والموسيقى.

وتخلل الحفل عرض عدد من الفيديوهات الترويجية التي أبرزت فرص الاستثمار في المملكة، إلى جانب المقومات السياحية والطبيعية والتاريخية والدينية التي يتميز بها الأردن، وسلطت الضوء على المملكة كوجهة آمنة وأصيلة وغنية بالتجارب، وفي إطار دعم جهود الترويج السياحي، قدمت الخطوط الجوية الملكية الأردنية سحبا على تذكرتي سفر إلى الأردن.

وقالت السفيرة السقا في كلمتها في الحفل، إن الذكرى الثمانين لإستقلال المملكة، تمثل محطة وطنية تختصر مسيرة الأردن في البناء والصمود والتطور، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.