إيمان العاصي تكشف سر رفضها الزواج مجددا.. ونصيحة غريبة لابنتها

خبرني - تحدثت الفنانة إيمان العاصي بصراحة عن رؤيتها الحالية للزواج، مؤكدة أنها لا تفكر في تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة، رغم ظهورها بفستان الزفاف أثناء جلسة تصوير داخل أحد أشهر أتيليهات الأزياء.

وأوضحت العاصي في تصريحات تليفزيونية أن ارتداء الفستان الأبيض لم يدفعها للتفكير في العودة إلى الحياة الزوجية، بل جعلها تسترجع مشاعر القلق التي ترتبط بهذه الخطوة بالنسبة لها، معتبرة أن الزواج مسؤولية كبيرة تحتاج إلى قناعة واستعداد كاملين.



وأشارت إلى أن نظرتها للزواج تغيرت مع مرور السنوات، موضحة أنها أصبحت تقدّر شعورها بالاستقلالية والحرية، وهو ما يجعلها أكثر تحفظًا تجاه فكرة الارتباط مجددًا.

وأكدت أن هذا الموقف لا علاقة له بابنتها ريتاج، لافتة إلى أن الأخيرة تتفهم وجهة نظرها وتدرك جيدًا أنها لا تنوي خوض تجربة زواج جديدة في الوقت الحالي.



وكشفت إيمان العاصي أنها تنصح ابنتها دائمًا بعدم التسرع في اتخاذ قرار الزواج، وترى أن خوض هذه التجربة في عمر أكثر نضجًا قد يكون أفضل، مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد الثلاثين تمنح الإنسان قدرة أكبر على فهم نفسه ومتطلبات الحياة الزوجية.

وترى أن الزواج ليس قرارًا سهلًا، بل يحتاج إلى وعي وخبرة حياتية تساعد على بناء علاقة مستقرة وناجحة.

على جانب آخر، تستمتع إيمان العاصي بإجازتها الصيفية برفقة ابنتها في عدد من الوجهات الأوروبية، وذلك بعد تأجيل مشروعها الدرامي الجديد "انفصال"، الذي كان من المقرر تقديمه ضمن أعمال المنصات الرقمية.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم اكتمال مراحل التحضير والتنفيذ في الوقت المحدد، بينما تواصل الفنانة دراسة عدة عروض فنية جديدة استعدادًا لاختيار عملها المقبل خلال الفترة القادمة.