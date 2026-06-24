تخريج ثلاثة حفظة لكتاب الله من دار القرآن الكريم في مسجد بيت إيدس القديم بالكورة

خبرني - احتفلت دار القرآن الكريم في مسجد بيت إيدس القديم/لواء الكورة بتخريج ثلاثة من طلابها الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملًا، وذلك في إنجاز يُجسد ثمرة الجهود المباركة المبذولة في تعليم كتاب الله تعالى وتحفيظه.

وقد شمل التكريم الطلبة:

محمد عواد محمد مقدادي.

نسيم يوسف فليحان مقدادي.

محمد نور الدين علي مقدادي.

وأعرب مشرف دار القرآن الكريم في مسجد بيت إيدس القديم مصعب مقدادي عن شكره وتقديره للطلبة الخريجين وأسرهم على ما بذلوه من جهد ومثابرة في حفظ كتاب الله تعالى، مؤكدًا أهمية الاستمرار في مراجعته والعمل بأحكامه وقيمه.

كما هنأت مديرية أوقاف لواء الكورة الطلبة الخريجين بهذا الإنجاز المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهم ونور صدورهم، وأن يبارك في جهود القائمين على دور القرآن الكريم وحلقات التحفيظ.