ومضات وبقع أمام العين قد تكون جرس إنذار.. خبراء يحذرون من تجاهلها

خبرني - حذر أطباء عيون من أن ظهور ومضات ضوئية مفاجئة أو ما يُعرف بـ"العوائم" داخل مجال الرؤية قد يكون أكثر من مجرد علامة على التقدم في العمر.

وتقول التقارير الطبية إن العوائم تظهر عادة على شكل نقاط أو خيوط أو ظلال تتحرك أمام العين، نتيجة تغيرات طبيعية في الجسم الزجاجي، وهي المادة الهلامية التي تملأ العين. ومع التقدم في العمر، يبدأ هذا الجل في التحلل والتسيّل، ما يؤدي إلى تجمع ألياف الكولاجين وتكوّن هذه الأجسام العائمة.

ورغم أن هذه الحالة شائعة وغالبًا غير خطيرة، فإن الخبراء يؤكدون أن الزيادة المفاجئة في عدد العوائم، خصوصًا إذا صاحبتها ومضات ضوئية، تستدعي فحصًا عاجلًا، لأنها قد تكون مؤشرًا على انفصال الجسم الزجاجي أو حدوث تمزق في الشبكية، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر إذا لم تُعالج سريعًا.

وأوضح أطباء من مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن أن كثيرا من المرضى يعانون نفسيًا بسبب هذه الأعراض، إذ تؤثر على القراءة والقيادة واستخدام الحاسوب، بل وقد ترتبط بزيادة معدلات القلق والاكتئاب، بحسب دراسة نشرت في مجلة "إنترناشونال أوفثالمالوجي" عام 2024.

ويشير الأطباء إلى أن العلاج متاح في الحالات الشديدة عبر عملية تُعرف باسم "استئصال الجسم الزجاجي (Vitrectomy)"، وهي الجراحة الأكثر فعالية، حيث يتم إزالة معظم السائل الهلامي داخل العين وما يحمله من عوائم، واستبداله بسائل شفاف، ما يمنح المرضى رؤية أكثر وضوحًا.

كما توجد تقنية أخرى تعتمد على ليزر " YAG " لتفتيت التكتلات المسببة للعوائم، لكنها ما تزال بحاجة إلى دراسات أوسع لتأكيد فعاليتها وسلامتها على المدى الطويل.

ويشدد الخبراء على أن تجاهل الأعراض المفاجئة قد يكون خطأً مكلفًا، خاصة إذا ترافق ظهور العوائم مع ومضات أو تراجع في الرؤية، مؤكدين أن التشخيص المبكر قد يكون الفارق بين العلاج السريع وفقدان البصر.