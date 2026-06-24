أمريكا: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسورية

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الجيش نفذ ​غارة جوية في شمال غرب سورية ‌الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي وهو قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية.



وأوضحت القيادة ​في بيان على منصة إكس أن ​الغارة، التي نفذت يوم الجمعة، جاءت في ⁠إطار "الجهود الأمريكية المستمرة لتعطيل وإقصاء الإرهابيين ​الذين يسعون إلى مهاجمة الأمريكيين في الخارج ​أو على الأراضي الأمريكية"، وأسفرت عن مقتل العليوي.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية بدء مرحلة جديدة من العمليات ​في سورية ضد حكومة الرئيس أحمد ​الشرع، وشن سلسلة من الهجمات منذ فبراير شباط الماضي. ‌وكانت ⁠حكومة الشرع قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.



وأعلنت الجماعة المتشددة، يوم السبت، ​مسؤوليتها عن ​هجوم قرب ⁠مدينة منبج في حلب بشمال شرق سوريا.



وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية ​على ما يقرب من ربع مساحة ​سورية ⁠أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عقد، قبل أن ⁠يتم ​طرده من تلك الأراضي من ​قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة وخصوم آخرين.