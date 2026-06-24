*
الاربعاء: 24 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أمريكا: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسورية

  • 24 حزيران 2026
  • 18:54
أمريكا مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسورية

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن الجيش نفذ ​غارة جوية في شمال غرب سورية ‌الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي وهو قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت القيادة ​في بيان على منصة إكس أن ​الغارة، التي نفذت يوم الجمعة، جاءت في ⁠إطار "الجهود الأمريكية المستمرة لتعطيل وإقصاء الإرهابيين ​الذين يسعون إلى مهاجمة الأمريكيين في الخارج ​أو على الأراضي الأمريكية"، وأسفرت عن مقتل العليوي.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية بدء مرحلة جديدة من العمليات ​في سورية ضد حكومة الرئيس أحمد ​الشرع، وشن سلسلة من الهجمات منذ فبراير شباط الماضي. ‌وكانت ⁠حكومة الشرع قد انضمت العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الجماعة المتشددة، يوم السبت، ​مسؤوليتها عن ​هجوم قرب ⁠مدينة منبج في حلب بشمال شرق سوريا.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية ​على ما يقرب من ربع مساحة ​سورية ⁠أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عقد، قبل أن ⁠يتم ​طرده من تلك الأراضي من ​قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة وخصوم آخرين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قرار رئاسي بزياد المعاشات في مصر
قرار رئاسي بزياد المعاشات في مصر
  • 2026-06-24 20:35
الاحتلال: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا
الاحتلال: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا
  • 2026-06-24 19:20
ترمب يكسر بروتوكول نهائي المونديال.. يتقاسم منصة التتويج مع إنفانتينو
ترمب يكسر بروتوكول نهائي المونديال.. يتقاسم منصة التتويج مع إنفانتينو
  • 2026-06-24 18:41
البحرية الدولية: سفن تعبر مضيق هرمز بالفعل بموجب خطة للأمم المتحدة
البحرية الدولية: سفن تعبر مضيق هرمز بالفعل بموجب خطة للأمم المتحدة
  • 2026-06-24 17:07
ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز
ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز
  • 2026-06-24 16:48
رجل الـ3.7 مليارات.. قصة أكبر عمليات الاحتيال الصحي في تاريخ أمريكا
رجل الـ3.7 مليارات.. قصة أكبر عمليات الاحتيال الصحي في تاريخ أمريكا
  • 2026-06-24 16:37