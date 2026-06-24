معتصم النهار يكشف تأثير خسارة الوزن على حالته الصحية

خبرني - تحدث الفنان السوري معتصم النهار عن تجربته مع خسارة الوزن، موضحاً أنها لم تكن مجرد تغيير شكلي، بل خطوة انعكست بشكل إيجابي على صحته العامة، خاصة بعد التخلص من الدهون الزائدة التي أثرت عليه سابقاً.

وأكد النهار في تصريحات تلفزيونية أن الاهتمام بالوزن واللياقة يجب أن يتم بشكل مدروس، مشيراً إلى أن الحفاظ على جسم صحي ينعكس مباشرة على نمط الحياة والطاقة اليومية.

وأوضح الفنان أنه لم يعانِ من سمنة مفرطة، لكن وجود نسبة من الدهون الزائدة كان له تأثير سلبي على صحته، وهو ما دفعه إلى إعادة ترتيب أسلوب حياته والالتزام بنظام غذائي أكثر توازناً إلى جانب ممارسة الرياضة.

وأضاف أن فقدان الوزن بشكل صحيح يعد أمراً إيجابياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية اتباع الطرق الصحية بعيداً عن العشوائية أو الأنظمة القاسية.

وفي سياق حديثه، أبدى النهار إعجابه بتجربة الفنان اللبناني وائل كفوري في خسارة الوزن، معتبراً أن أي شخص ينجح في تحسين صحته ولياقته يستحق التشجيع، خاصة عندما يكون ذلك بالتزام رياضي ونمط غذائي صحي.

كما أشار إلى أن الاهتمام بالرياضة واللياقة أصبح ضرورة أساسية، خصوصاً للفنانين، لما له من تأثير مباشر على الصحة والمظهر العام والاستمرارية في العمل.

على الصعيد الفني، يشارك معتصم النهار في بطولة مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، منال سلامة، حسن أبو الروس، محمد رضوان، الشحات مبروك، وجيلان علاء.

المسلسل من فكرة كريم أبو زيد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وأحمد دعية، بينما يتولى إخراجه هشام الرشيدي، ويجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف.