حور حاكم أبو لاوي .. مبروك التخرج

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأخ حاكم أبو لاوي بمناسبة تخرّج ابنته حور أبو لاوي، متمنين لها مزيدًا من التقدم والنجاح.

فبعد توفيق الله تعالى، وبفضل الدعوات الصادقة من الوالدين، أنهت حور مسيرتها الجامعية، وتوّجت سنوات الجد والاجتهاد بتخرّجها من جامعة الزرقاء الخاصة من كلية العلوم الطبية المساندة، وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص السمع والنطق التطبيقي.

نسأل الله تعالى أن يبارك لها هذا الإنجاز، وأن يجعل علمها وعملها نافعًا، وأن يوفقها في حياتها العملية والعلمية، ويحقق لها المزيد من التميز والنجاح، وأن يجعلها مصدر فخرٍ لأسرتها ومجتمعها.

ألف ألف مبارك التخرج، وعقبال أعلى الدرجات والمناصب بإذن الله