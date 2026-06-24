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الدكتور مجاهد محمد النجار .. مبروك التخرج

  • 24 حزيران 2026
  • 18:19
الدكتور مجاهد محمد النجار مبروك التخرج

خبرني  - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك للدكتور مجاهد محمد النجار بمناسبة تخرجه من كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية، بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.

نسأل الله تعالى أن يبارك له هذا الإنجاز، وأن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يفتح له أبواب الخير والنجاح، ويعينه على أداء رسالته الإنسانية بكل أمانة وإخلاص.

كما ندعو الله عز وجل أن يجعله من الصالحين النافعين لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، وأن يسدد خطاه، وينفع بعلمه، ويجعله سببًا في تخفيف آلام الناس ورسم البسمة على وجوههم.

ألف مبارك التخرج، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله

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