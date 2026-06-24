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  • تنشيط السياحة تنظم ورشة لتدريب الشركاء في القطاع على منصة "أهلاً بالأردن"

تنشيط السياحة تنظم ورشة لتدريب الشركاء في القطاع على منصة "أهلاً بالأردن"

  • 24 حزيران 2026
  • 18:15
تنشيط السياحة تنظم ورشة لتدريب الشركاء في القطاع على منصة أهلاً بالأردن

خبرني - نظمت هيئة تنشيط السياحة ورشة تدريبية متخصصة للتعريف بمنصة "أهلاً بالأردن" الرقمية وآلية استخدامها، بمشاركة ممثلين عن القطاع السياحي شملت جمعيات وكلاء السياحة والسفر، والفنادق، وأدلاء السياح، والنقل السياحي المتخصص، إلى جانب عدد من الشركاء والجهات المعنية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق المنصة بالفترة المقبلة وتعزيز جاهزية الشركاء للاستفادة منها فور إطلاقها.

واستعرضت الشركة المطوّرة للمشروع خلال الورشة، الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بالمنصة، وآليات عملها وخدماتها المتنوعة، بما يشمل الحجز والدفع الإلكتروني وإدارة وتحديث البيانات والعروض السياحية، بما يضمن جاهزيتها الفنية وتكامل الخدمات التي ستوفرها عند إطلاقها، حيث بينت الهيئة أن المنصة تمثل مشروعاً نوعياً لتطوير أدوات التسويق والترويج السياحي للمملكة، من خلال إنشاء نافذة رقمية موحدة تجمع مختلف مقدمي الخدمات السياحية، بما يسهم بعد إطلاقها في تنشيط الحركة السياحية واستقطاب مزيد من الزوار، مع التركيز على أسواق عربية وإقليمية أقل حساسية للتغيرات الإقليمية.

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