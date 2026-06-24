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  • النفط أمام منعطف جديد.. «جي بي مورغان» يتوقع هبوط برنت إلى 78 دولارا

النفط أمام منعطف جديد.. «جي بي مورغان» يتوقع هبوط برنت إلى 78 دولارا

  • 24 حزيران 2026
  • 18:11
النفط أمام منعطف جديد جي بي مورغان يتوقع هبوط برنت إلى 78 دولارا

خبرني - خفض جي بي مورغان الأربعاء توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وفقا لرويترز، توقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث و80 دولارا في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولارا.

وقال جي بي مورغان إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضا في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حاليا نحو 8.6 مليون برميل يوميا فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو/حزيران وحتى الآن 6.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بمستويات أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز.

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.

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