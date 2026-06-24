مستجدات الحالة الصحية لأحد مصابي تدافع المدرج الروماني

خبرني - عبدالله مرقة

أكد رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى البشير الدكتور جاسر يونس، أن الشاب عبدالرحمن جمال مثقال طريش (18 عاماً)، الذي أُصيب أثناء حضوره إلى المدرج الروماني لمؤازرة المنتخب الوطني وتشجيع "النشامى" في مباراتهم أمام المنتخب الجزائري، يتمتع بحالة صحية مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم.

وقال الدكتور يونس لـ"خبرني" إن الشاب تعرض لكسر في عظم الكاحل ترافق مع إزاحة بسيطة في العظم، حيث جرى التعامل مع الإصابة بإجراء عملية ردّ للكسر تحت التخدير العام صباح اليوم، تلاها تثبيت الإصابة بالجبصين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أن العملية تكللت بالنجاح، مشيراً إلى أن الحالة العامة للمصاب مستقرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال ساعات النهار اليوم بعد استكمال الإجراءات الطبية.

وبيّن أن الخطة العلاجية للمصاب تتطلب فترة تعاف تتراوح بين 6 و8 أسابيع، مع المتابعة الطبية الدورية لضمان التئام الكسر وعودة المصاب إلى نشاطه الطبيعي.