اتفاقية تعاون بين (صناعة عمان) و (الأردن الدولية للتأمين)

خبرني - وقعت غرفة صناعة عمان اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع شركة الأردن الدولية للتأمين (نيوتن)، في مقر الغرفة، لتوفير خدمات التأمين الصحي الشاملة بأفضل البرامج التأمينية الطبية للعاملين في الشركات الصناعية اعضاء غرفة صناعة عمان، بحضور رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، والمدير العام التنفيذي لشركة نيوتن للتأمين أسامة سمارة الزعبي.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة بتطوير الخدمات المقدمة للشركات الصناعية.

وأضاف الجغبير أن موضوع التأمين الصحي لأصحاب المنشآت الصناعية والعاملين فيها، يمثل أولوية كبيرة لدى هذه المنشآت، خصوصا وان الشركات الصناعية تولي السلامة والصحة للعاملين فيها اهمية قصوى، ويعتبر التأمين الصحي ميزة اضافية تقدمها الشركات للعاملين لديها للحفاظ على الأستقرار الوظيفي فيها.

واعرب الجغبير عن ثقته بأن خدمات التأمين المقدمة من الشركة ستلقى استجابة كبيرة من الشركات الصناعية، موضحا أن دور الغرفة تنسيقي لوجيستي تسويقي، مبينا ان هذه الاتفاقية تعكس حرص غرفة صناعة عمان على تقديم قيمة مضافة لأعضائها من خلال توفير حلول وخدمات تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يخدم القطاع الصناعي والاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة نيوتن للتأمين برامج تأمين صحي متنوعة تشمل خدمات الرعاية الطبية والعلاجية داخل وخارج المستشفى من مراجعات الأطباء، الصيدليات، المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز العلاج الطبيعي ضمن شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، وفق أفضل المعايير التأمينية.

ويستفيد من البرنامج جميع الفئات العمرية ومختلف شرائح المجتمع، مع مراعاة احتياجات ذوي الدخل المحدود، من خلال توفير ثلاث درجات من التأمين الصحي تشمل الدرجة الخاصة و الدرجة الأولى و الدرجة الثانية. و تتيح هذه الدرجات خيارات تغطية مرنة و متنوعة بأسعار تشجيعية تمكن المستفيدين من اختيار البرنامج التأميني الأنسب لاحتياجاتهم، وذلك عبر توفير حلول تأمين صحي شاملة وميسّرة تضمن الحصول على خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وتكلفة مناسبة، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية ويدعم استدامة الوصول إلى الخدمات الطبية اللازمة.