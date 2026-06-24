العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة زيد الدماسي ويزور مصابًا بحادثة المدرج الروماني

خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل الدماسي بوفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي توفي إثر حادثة التدافع التي وقعت في محيط المدرج الروماني بالعاصمة عمّان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الدماسي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وفي السياق ذاته، زار العيسوي، اليوم الأربعاء، المصاب عبد الرحمن جمال مثقال طريش، الذي يرقد على سرير العلاج في مستشفى البشير، إثر تعرضه إصابة في قدمه في حادثة المدرج الروماني.

ونقل العيسوي، خلال الزيارة، بحضور والد ووالدة الشاب عبد الرحمن، تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل له.

واستمع العيسوي، خلال الزيارة، إلى إيجاز من الكادر الطبي المشرف عن حالته، بحضور مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور عاطف النمورة، حيث الذي أوضح الطبيب المشرف على الحالة، رئيس قسم العظام الدكتور جاسر الزبيدي أن حالته الصحية مستقرة ومطمئنة، فيما غادر باقي المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وأعرب ذوو الفقيد الشاب زيد الدماسي وذوو المصاب عبد الرحمن طريش عن تقديرهم لهذه اللفتة الملكية الهاشمية الإنسانية، التي تعكس حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على متابعة أبناء الوطن والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق أنها تعاملت مع حادثة تدافع وقعت في محيط المدرج الروماني أثناء تجمع جماهيري لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، وأسفرت عن إصابات جرى إسعافها إلى المستشفيات، فيما توفي أحد المصابين لاحقاً، بينما غادر معظم المصابين بعد تلقي العلاج.