قصة بطل أردني بقي اسيرا لدى الكيان 3 اعوام

خبرني - روى الدكتور انور دبشي الجازي الحويطات قصة جندي اردني بطل هو والده الجندي دبشي الجازي الحويطات صاحب الرقم العسكري 8656 .

ولد الجندي دبشي عام 1926 في جبال الشراه بالبادية الجنوبية، وتربى على عادات النخوة والشهامة البدوية، وفي عام 1943 التحق في سلك الجيش العربي شاباً يافعاً لم يتجاوز سبعة عشر ربيعاً من عمره وبعد 5 سنوات أرسل الجيش العربي قواته للدفاع عن فلسطين وكان صاحب القصة من بين هذه القوات .

شارك في حرب 1948 إلى جانب زملائه في كتيبة المشاة الثالثة التي تمركزت في القدس وابلت بلاء حسنا في معركة باب الواد، ومع استقرار الجيش الأردني بالضفة خدم في مناطق قلقيلية، جنين وطولكرم، حتى 1957، لينقل للعمل مدرباً في الحرس الوطني بقاطع الكرك، ثم يحال على التقاعد 1962.

إلا أن اشتياقه لفلسطين وما أملاه ضميره عليه بضرورة المساهمة بما هو متاح وممكن لمساعدة الاشقاء قام أوائل عام 1967بنقل الأسلحة للفدائيين الفلسطينيين عبر الحدود الجنوبية بواسطة الجمل الوحيد الذي يملكه، وفي إحدى المرات وأثناء رحلة العودة وبعد تسليم السلاح قبض عليه جنود الإحتلال قبل تجاوزه الحدود وتم مصادرة الجمل ونقل الأسير البطل الى سجن بئر السبع وأمضى فيه قرابة الشهر، ثم نقل الى سجن الرملة المركزي وفي هذا السجن حكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات

وفي أواخر عام 1969 خرج من السجن ليعود الى وطنه، ويقضي بقية سنينه بين أهله، وفي عام 1992 توفاه الله بعد حياه طويله قضاها في خدمة وطنه .