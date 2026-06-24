طلبة جامعة الشرق الأوسط يتأهلون إلى دورة الألعاب الآسيوية للرياضات الإلكترونية في اليابان

خبرني - سجّل طلبة من جامعة الشرق الأوسط إنجازًا نوعيًا جديدًا على الساحة الرياضية الرقمية، بعد تأهلهم ضمن صفوف المنتخب الوطني الأردني للرياضات الإلكترونية إلى دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في اليابان، من خلال منافسات لعبة PUBG Mobile.

جاء هذا الإنجاز عقب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية التي استضافتها فيتنام بمشاركة 23 منتخبًا من مختلف دول القارة، حيث نجح في تجاوز مراحل التصفيات وتحقيق نتائج متقدمة أهلته لحجز مقعده في النهائيات الآسيوية، مؤكدًا حضوره التنافسي في واحدة من أبرز البطولات القارية المتخصصة بالرياضات الإلكترونية.

ويعكس هذا التأهل المستوى المتقدم الذي بلغه طلبة جامعة الشرق الأوسط في المجالات الرقمية والتنافسية الحديثة، ويجسد نجاح الجامعة في توفير بيئة تعليمية وحاضنة للمواهب، قادرة على تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع رؤية الجامعة الداعمة لقطاع الرياضات الإلكترونية بوصفه أحد المسارات الواعدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل، ودوره في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرار والتعامل مع التقنيات الحديثة.

وتتقدم جامعة الشرق الأوسط بأصدق التهاني والتبريكات لطلبتها المتأهلين، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح في تمثيل الأردن خير تمثيل خلال مشاركتهم المرتقبة في دورة الألعاب الآسيوية، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تعكس كفاءة الشباب الأردني وقدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.