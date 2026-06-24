*
الاربعاء: 24 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • طلبة جامعة الشرق الأوسط يتأهلون إلى دورة الألعاب الآسيوية للرياضات الإلكترونية في اليابان

طلبة جامعة الشرق الأوسط يتأهلون إلى دورة الألعاب الآسيوية للرياضات الإلكترونية في اليابان

  • 24 حزيران 2026
  • 17:16
طلبة جامعة الشرق الأوسط يتأهلون إلى دورة الألعاب الآسيوية للرياضات الإلكترونية في اليابان

خبرني  - سجّل طلبة من جامعة الشرق الأوسط إنجازًا نوعيًا جديدًا على الساحة الرياضية الرقمية، بعد تأهلهم ضمن صفوف المنتخب الوطني الأردني للرياضات الإلكترونية إلى دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في اليابان، من خلال منافسات لعبة PUBG Mobile.

جاء هذا الإنجاز عقب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية التي استضافتها فيتنام بمشاركة 23 منتخبًا من مختلف دول القارة، حيث نجح في تجاوز مراحل التصفيات وتحقيق نتائج متقدمة أهلته لحجز مقعده في النهائيات الآسيوية، مؤكدًا حضوره التنافسي في واحدة من أبرز البطولات القارية المتخصصة بالرياضات الإلكترونية.

ويعكس هذا التأهل المستوى المتقدم الذي بلغه طلبة جامعة الشرق الأوسط في المجالات الرقمية والتنافسية الحديثة، ويجسد نجاح الجامعة في توفير بيئة تعليمية وحاضنة للمواهب، قادرة على تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم بما يؤهلهم للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز انسجامًا مع رؤية الجامعة الداعمة لقطاع الرياضات الإلكترونية بوصفه أحد المسارات الواعدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وصناعات المستقبل، ودوره في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرار والتعامل مع التقنيات الحديثة.

وتتقدم جامعة الشرق الأوسط بأصدق التهاني والتبريكات لطلبتها المتأهلين، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح في تمثيل الأردن خير تمثيل خلال مشاركتهم المرتقبة في دورة الألعاب الآسيوية، ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تعكس كفاءة الشباب الأردني وقدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتور حداد من عمان العربية في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة الشرق الأوسط
تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتور حداد من عمان العربية في تحكيم مشاري...
  • 2026-06-24 14:50
جامعة عمان العربية تنظم ورشة متخصصة في المحاسبة الجنائية لتعزيز النزاهة والحوكمة في بلدية عجلون الكبرى
جامعة عمان العربية تنظم ورشة متخصصة في المحاسبة الجنائية لتعزيز النزاهة والحو...
  • 2026-06-24 13:58
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية ...
  • 2026-06-24 12:42
جيش التطبيقية السيبراني يبدع في فرنسا بثلاثة فرق ومراكز أولى...
جيش التطبيقية السيبراني يبدع في فرنسا بثلاثة فرق ومراكز أولى...
  • 2026-06-24 12:40
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم معرض مشاريع التخرج لطلبة قسم إدارة الأعمال بعنوان (من الفكرة إلى الأثر)
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم معرض مشاريع التخرج لطلبة قسم إدارة الأعمال ...
  • 2026-06-24 12:36
جامعة عمان العربية تشارك في ورشة متخصصة في إدارة المخاطر المهنية والتكنولوجية
جامعة عمان العربية تشارك في ورشة متخصصة في إدارة المخاطر المهنية والتكنولوجية
  • 2026-06-24 12:23