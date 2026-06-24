فلسطيني يبحث عن كركي لرد الجميل!

خبرني - قال المواطن الفلسطيني من الضفة الغربية " طلال العيبان " ان يبحث عن شخص من الكرك يجهل اسمه وهويته ، بعد موقف انساني مؤثر قام في عام 2019، قبل ان يعلن لاحقا انه تم التعرف عليه.

وروى العيبان في منشور له عبر مواقع التواصل تفاصيل الموقف، عندما تعطلت سيارته في مدينة الكرك ونفد منها الوقود أثناء توجهه مع والدته لزيارة شقيقته.

وأوضح أن رجلاً من عشيرة الضمور بادر بمساعدته، فأحضر له الوقود ثم تكفل بتعبئة خزان السيارة بالكامل، كما اشترى له حلويات وهدايا للأطفال، ووضع خمسين ديناراً داخل قطعة حلوى أعطاها لوالدته قبل أن يغادر رافضاً إعطاء رقم هاتفه.

وأضاف أن هذا الموقف ظل راسخاً في ذاكرته، وأنه رأى ذلك الرجل في حلم مؤخراً وهو يطلب المساعدة، ما دفعه إلى أداء العمرة والدعاء له عند الكعبة بأن يفرج الله كربه إن كان حياً ويرحمه إن كان متوفى.

وناشد الرجل التواصل معه إذا وصلته الرسالة، معبراً عن امتنانه الكبير له ولأهالي الكرك، وأرفق منشوره بقصيدة وفاء وتقدير تشيد بكرم وشهامة الرجل الكركي النبيل.

وبعد ان تم انتشار المنشور ، وبفضل تفاعل المتابعين تم التعرف على هوية الرجل ، ويدعى مالك الضمور (ابو فيصل).

وتاليا المنشور كاملا :

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

أهل الكرم الغانمين الحشمين أهل المواقف أهل الكرم أهل الجود

اسمحو لي احكي لكم موقف حصل معي في الكرك ... وبعتذر عن الاطالة

انا من الضفة الغربية...

سنة 2019 كنت بالكرك في منطقة الثنية مقطوع بنزين ومعي والدتي ورايحين أنزور اختي الي اتزوجت من رجل كركي غانم ... وقف رجل كركي من عشيرة اسمها الضمور وجاب جلن بنزين .. ومشا ورانا للكازية وبتفاجأ فيه بالكازية بنزل من سيارتو وبخلي الموظف ايعبيلي فل. وحاسب عني ...

طبعا وقفت معو واتحدثنا وعرف اني رايح ازور اختي ..

من كثر ما هو شديد الملاحظة عرف اني مش حامل هدية لأختي وقالي خليك بالكازية دير بالك عالسيارة ... والله انا فكرت خايف عسيارتو وفعلا انتظرت . ولا هو راجعلي ومعو طبق حلويات وكيس كبير معبى اشياء اطفال... وقبل ما يروح الرجال أعطى والدتي حبة حلو ومشى وهو رافض يعطيني رقم تلفون ولما الوالدة فتحت حبة الحلو لقت فيها خمسين دينارا انا ما قدرت اعبر عن شعوري ساعتها. فعلا دخلت عبيت اختي رافع راسي ....

قبل كم يوم حلمت بهاذ الرجل بنادي علي بقلي انا متعسر

عملت فيزا وشغلت سيارتي وعلى مكة وعملت عمروة وظليت اكثر من ساعة باب الكعبة ادعيلو واتوسل لله عز وجل أنه ايفك كربو. واذا ميت يرحمو واذا عايش يوفقو..

بعد غياب عن هذا الموقف النبيل سبع سنوات .... بتمنى اذا شاف منشوري يتواصل معي

هو عنده محل مواد بناء في الكرك واصلع وابيض مربوع

اسالك بالله يا غانم إذا قرأت المنشور تتواصل معي

وبحب اقلك الله فرجها والحين انا بدبي وعندي شركة وبحب اقلك اني اعتمرت عنك وطلبت من الله أنه يقبلها ....

الف تحية للكرك وللكركية فعلا ترفع لكم القبعات ...

وهذه القصيدة اهداء مني لهذا الشخص النبيل

هذه قصيدة تعبر عن الوفاء والتقدير لشهامة هذا الرجل الكركي النبيل، الذي يمثل بفعله قيم أهل الكرك المعروفين بالكرم والمروءة.

عَلى دَرْبِ الوَفَا أُهْدِي القَوافِي

لِشَهْمٍ مِنْ بِلادِي... مِنْ كَرَكْ

رَجُلٌ رَأَى ضَيْقِي فَجَادَ بِنَفْسِهِ

وَمَدَّ يَدَ المَعَالِي... فِي دَهَكْ

لا كَانَ يَعْرِفُنِي، وَلا كُنَّا مَضَى

بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَوْعِدٌ أَوْ مُشْتَرَكْ

لَكِنَّهُ "الكَرْكِيُّ" فِيهِ شَمَائِلٌ

تَأْبَى عَلَى نَذْلٍ... وَتَعْلُو فِي مَلَكْ

فَكَشَفْتُ عَنْ هَمِّي، فَقَالَ: مَعَاكَ لِي

قَلْبٌ بِنَبْضِ المُرُوءَةِ قَدْ سَلَكْ

مَوْقِفُهُ نُورٌ فِي ظَلامِ شَدَائِدِي

مَا غَابَ عَنْ ذِكْرِي، وَلا يَوْمًا هَلَكْ

يَا رَبِّ، إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكَ جُودَةً

فَاجْزِ الرِّجَالَ بِمَا سَخَوْا، يَا مَنْ مَلَكْ

احْفَظْهُ فِي أَهْلِيهِ، وَارْفَعْ قَدْرَهُ

وَاكْتُبْ لَهُ رِزْقًا بِصَبْرٍ... مُبْتَرَكْ

مَا نَسِيَ الفَضْلَ كَرِيمٌ صَادِقٌ

يُوفِي الدُّيُونَ بِشِعْرِهِ... هَذَا الفَلَكْ