البحرية الدولية: سفن تعبر مضيق هرمز بالفعل بموجب خطة للأمم المتحدة

خبرني - قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، الأربعاء، إنّ سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الخطة، التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج، وعلى متنها نحو 11 ألف بحار .

وقال المتحدث اليوم "بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة"، وأحجم عن تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن اليوم أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال الـ12 ساعة الماضية.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، استنادا إلى تحليل رويترز لتحركات السفن، إلى أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى، معظمها سفن لنقل البضائع السائبة الجافة وسفن شحن وحاويات، تستعد للإبحار عبر المضيق.

وأظهر تحليل للسفن التي تترقب الانطلاق أن هذه السفن تشمل سفنا تجارية أصغر حجما، من بينها خمس ناقلات نفط صغيرة وسفن ملاحة ساحلية وقاطرات.

وستتمكن السفن بموجب الخطة من استخدام مسارين للإبحار، وهما شمالي يمر من خلال المياه الإيرانية وجنوبي "عبر المياه الخاضعة للتنسيق بين سلطنة عمان والولايات المتحدة".

وقالت المنظمة في مذكرة عن الخطة صدرت اليوم "على السفن ترقب التعليمات قبل المضي قدما".

وأضافت "ازدحام منطقة الانتظار لن يؤدي إلا للجوء إلى تعليق مزيد من الإخطارات؛ حفاظا على سلامة الملاحة".

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أن الخطة أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأطلق الجيش الأميركي خلال الأسابيع القليلة الماضية مهمة لمساعدة السفن على الخروج من المضيق.