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  • ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

ترمب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

  • 24 حزيران 2026
  • 16:48
ترمب طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وأضاف ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن التقارير التي تحدثت خلاف ذلك غير صحيحة، مؤكداً أن المفاوضات ستنتهي فوراً إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تمنح إيران أي أموال، ولم تفرج لها عن أي أموال من أموالها، مضيفاً أن واشنطن ستفرج عن جزء من الأموال الخاضعة لسيطرتها لصالح المزارعين ومربي الماشية الأميركيين؛ لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها.

وقال ترمب، إن الغذاء مطلوب بشدة في إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقوم بشرائه لها حصراً من الولايات المتحدة.

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