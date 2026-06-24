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الضمان الاجتماعي يستحدث لجنة لضبط جودة قرارات اللجان الطبية

  • 24 حزيران 2026
  • 16:33
الضمان الاجتماعي يستحدث لجنة لضبط جودة قرارات اللجان الطبية

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن استحداثها للجنة متخصصة لضبط جودة عمل اللجان الطبية، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز العدالة في القرارات الطبية المتعلقة بالمؤمن عليهم.

وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة التحديث التي تنتهجها المؤسسة، وحرصاً منها على مواكبة أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الملفات الطبية والتأمينية، بما يصون حقوق جميع الأطراف ويُعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمؤمن عليهم.

وأوضحت المؤسسة أن اللجنة تضم في تشكيلتها خبرات طبية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ونقابة الأطباء، إلى جانب أطباء مختصين من القطاع الخاص وستعمل على مراجعة قرارات اللجان الطبية، مما يُسهم في رفع مستوى الدقة والموضوعية ويُوفر منظومة دعم إضافية للجان الطبية.

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