نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026

خبرني - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2026 بنسبة 7.3% لتصل إلى 2,956 مليون دينار مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.1% لتصل إلى 909 مليون دينار، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 3,865 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 9.0%.

كما انخفضت المستوردات بنسبة (1.5%) لتصل إلى 6,559 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,110 إلى 2,694 مليون دينار بنسبة (13.4%) أي بمقدار انخفاض بلغ (416) مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59.0% خلال الثلث الأول من عام 2026 مقارنة مع 53.0 % للفترة نفسها من عام 2025 بتحسن مقداره 6 نقاط مئوية.

- التركيب السلعي للتجارة الخارجية

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.9%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 9.6% والبوتاس الخام بنسبة 44.7%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.9%، والفوسفات الخام بنسبة 9.0%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (17.1%)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.6% واللدائن ومصنوعاته 10.3%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (37.6%) والادوات الالية بنسبة (30.5%) والعربات والدراجات (10.8%)،والآلات والمعدات الكهربائية (4.2%).

- الشركاء التجاريين

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.

- التجارة الخارجية

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2026 ما مقداره 1,175 مليون دينار، منها 827 مليون دينار للصادرات الوطنية و348 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,962 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 787 مليون دينار خلال شهر نيسان من عام 2026.

ولدى المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 38.7%، والصادرات الوطنية بنسبة 25.1%، والمعاد تصديره بنسبة 87.1%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 2.1%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (26.7%).