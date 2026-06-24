ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية

خبرني - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في منطقة "سيليكون فالي" بولاية كاليفورنيا، رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أميركية.

واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريبليت" رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد أول أمس الاثنين، مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار.

وبين سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت، وأمازون، وأوراكل، وسامسونج، بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحث اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون مع الأردن، في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة، وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية.

وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية.

وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.