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بعد موجة جدل.. أحمد سعد يتخلى عن لوك (الفرفوش) - فيديو

  • 24 حزيران 2026
  • 15:36
بعد موجة جدل أحمد سعد يتخلى عن لوك الفرفوش فيديو

خبرني - ظهر أحمد سعد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026، وهو يقص ضفائره أمام الكاميرا، معلنا تراجعه عن المظهر الجديد الذي ظهر به مؤخرا بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد "الفرفوش".

وجاءت خطوة سعد بعد موجة انتقادات تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته، ما دفعه إلى توجيه رسالة مباشرة إلى جمهوره.

رسالة مباشرة للجمهور
قال أحمد سعد إنه لن يقدم مرة أخرى على أشياء «غريبة» قد تسبب انزعاج جمهوره، مؤكدا أنه لا يرغب في رؤية جمهوره غاضبا منه بسبب أي تصرف أو مظهر.

 


 

وأضاف متسائلا عن سبب قيامه من وقت لآخر بأمور يعتذر عنها لاحقا، قبل أن يؤكد أن الأهم بالنسبة له هو ألا يكرر ما يزعج جمهوره، في إشارة إلى انتقادات سابقة طالته بسبب بعض إطلالاته.

"لم أفعل شيئا حراما"
وأوضح الفنان المصري أنه لم يقدم على «شيء حرام»، لكنه يعيش داخل مجتمع يرى أن العرف فيه له أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن هدفه في النهاية هو أن يعيش "في سلام" وأن يكون "إنسانا طبيعيا جدا"، بحسب تعبيره.

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