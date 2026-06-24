(كرة قدم أفريقية وحشية) .. هل سقط شفاينشتايغر في فخ العنصرية ؟

خبرني - أثار لاعب الوسط الألماني السابق ومستشار قناة التلفزيون العامة الألمانية "إيه آر دي" باستيان شفاينشتايغر جدلا واسعا، عقب تصريحات أدلى بها حول أسلوب لعب منتخب كوت ديفوار خلال تغطيته لكأس العالم، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

وكان بطل العالم 2014 قد وصف أداء كوت ديفوار بأنه "أرثوذكسي"، و"غير متوقع"، و"بشكل خاص" "وحشي بعض الشيء"، وذلك خلال تحليله قبل مواجهة المنتخبين.