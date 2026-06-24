تعزيزًا للتعاون الأكاديمي: مشاركة الدكتور حداد من عمان العربية في تحكيم مشاريع معمارية طلابية في جامعة الشرق الأوسط

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية لتعزيز حضورها الأكاديمي وترسيخ مبدأ التعاون والتكامل مع مؤسسات التعليم العالي، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، شارك الدكتور كمال حداد عضو هيئة التدريس في قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة، في أعمال مناقشة وتحكيم مشاريع طلبة قسم هندسة العمارة في جامعة الشرق الأوسط، وذلك بدعوة كريمة من الكلية.

وتضمنت مشاركة الدكتور حداد في أعمال تقييم مشاريع طلبة مساق تصميم معماري (4)، بإشراف الدكتور محمد حمدان، والمهندسة حنان هياجنة أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الشرق الأوسط، وبحضور ومشاركة سعادة النائب حمزة الحوامدة، والسيد محمد بني ياسين رئيس مجلس بلدية جرش الكبرى، إلى جانب الكادر الهندسي في البلدية وأعضاء لجنة التحكيم من الأكاديميين والممارسين، وجاءت هذه المشاركة ضمن إطار برنامج المشاريع المرتبطة بالصناعة (PBL)، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، وقدم الطلبة مجموعة من الأفكار والتصورات الإبداعية لتصميم مركز مجتمعي يخدم أبناء محافظة جرش، ويسهم في معالجة أحد أبرز التحديات الحضرية في المحافظة، والمتمثل في تعزيز الربط بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة ضمن المنطقة السياحية، بما يدعم التنمية الحضرية ويعزز الهوية المكانية للمدينة، وجرى تقييم المشاريع وفق المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، مع تقديم الملاحظات والتوجيهات البنّاءة التي من شأنها تطوير مهارات الطلبة وتعزيز جودة مخرجاتهم التصميمية، كما اطّلع الدكتور حداد على الرؤى والأفكار التصميمية التي طورتها مجموعات الطلبة المشاركين، مشيدًا بالمستوى الإبداعي الذي أظهروه، وبقدرتهم على توظيف المفاهيم المعمارية والتخطيطية الحديثة في معالجة القضايا التنموية والحضرية، وتقديم حلول تصميمية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية في تعزيز حضورها الأكاديمي وتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات المحلية، مما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والارتقاء بجودة التعليم المعماري.