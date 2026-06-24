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حملة رقابية تكشف بيع مياه من مصادر مخالفة في إربد وجنوب عمّان

  • 24 حزيران 2026
  • 14:40
حملة رقابية تكشف بيع مياه من مصادر مخالفة في إربد وجنوب عمّان

خبرني - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل بالتنسيق مع مديرية الامن العام  و الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حملة جديدة  في منطقة بشرى / اربد ومنطقة منجا/ جبيل جنوب عمان بهدف وقف التعدي على خطوط المياه وبيع المياه غير الصالحة للشرب وتعبئة الصهاريج المخالفة . 
وبالتفاصيل فقد تم ضبط تعبئة مياه غير صالحة للشرب من صهريج في صهريج مخصص لمياه الشرب في منطقة بشرى / اربد من مصدر مائي غير صالح لتعبئة صهاريج مياه حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخة والبرابيش واعداد الضبوطات الخاصة  ، وكذلك تم ضبط مزرعة في جنوب عمان منطقة منجا / جبيل تقوم ببيع مياه لمزارع (15) مزرعة من بئر مخالف صهاريج وتمديد خطوط وتركيب عدادات حيث تم إزالة وفصل الاعتداءات وتصويب الوضع واعداد المضبوطات الخاصة لإحالة الامر للقضاء .

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