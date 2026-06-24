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النائب السابق ردينة العطي تطالب باستقالات بعد وفاة الدماسي

  • 24 حزيران 2026
  • 14:35
النائب السابق ردينة العطي تطالب باستقالات بعد وفاة الدماسي

خبرني - طالبت النائب السابق ردينة العطي الحكومة بتحمل مسؤولياتها إزاء الحادثة التي شهدها المدرج الروماني، وأسفرت عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، داعية إلى تقديم استقالة كل مسؤول أهمل في أداء واجبه.

وقالت العطي في منشور لها: "على الحكومة تحمل مسؤولية ما حصل في صباح هذا اليوم وتقديم استقالة كل مسؤول أهمل بواجبه"، متسائلة: "إلى متى هذا الاستهتار بأرواح المواطنين؟".

ونعت العطي الشاب زيد يوسف الدماسي، ابن مدينة الرصيفة، الذي توفي متأثراً بالتدافع الذي وقع في المدرج الروماني صباح اليوم، معربة عن حزنها للحادثة.

ودعت للفقيد بالرحمة والمغفرة، قائلة: "رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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