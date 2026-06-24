٨ شركات سيارات صينية تغلق خطوط الانتاج

خبرني - في خطوة تعكس التحولات العميقة التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، اعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية سحب تراخيص الانتاج الخاصة بـ8 شركات سيارات محلية، ضمن خطة واسعة لاعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدرة الشركات القادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة في عالم السيارات.

وياتي القرار بعد مراجعات دورية اجرتها السلطات الصينية للشركات الحاصلة على تراخيص التصنيع، حيث تبين ان عددا من الشركات لم يعد يستوفي المتطلبات الفنية والبيئية المعتمدة، فيما توقفت بعض المصانع عن الانتاج لفترات طويلة وسط تراجع القدرة على المنافسة في سوق يشهد تغيرات غير مسبوقة.

8 شركات تفقد حق تصنيع السيارات داخل الصين

وشملت قائمة الشركات التي تم الغاء تراخيصها كلا من FAW Xiali وBrilliance Auto وZotye Auto وLeopaard وLifan وHawtai وBAIC Yinxiang وHaima، وهي علامات لعبت ادوارا متفاوتة في السوق الصينية خلال السنوات الماضية قبل ان تواجه تحديات مالية وتسويقية وتقنية متزايدة.

وبموجب القرار، فقدت هذه الشركات حقها القانوني في تصنيع سيارات جديدة داخل الصين، ما يعني اغلاق خطوط الانتاج التابعة لها بشكل نهائي، في حين ستنتقل بعض الاصول والمرافق الصناعية الى شركات اخرى ضمن خطة اعادة هيكلة تهدف الى رفع كفاءة القطاع وتقليل عدد الشركات غير القادرة على المنافسة.



وتشير المعطيات الى ان من ابرز اسباب القرار ضعف الاستثمار في البحث والتطوير، والاعتماد على تجميع السيارات بدلا من تطوير تقنيات ومنصات خاصة، اضافة الى عدم القدرة على مواكبة معايير الانبعاثات والتكنولوجيا الحديثة التي باتت شرطا اساسيا للاستمرار في السوق الصينية.

السيارات الكهربائية تعيد رسم خريطة المنافسة

ويعكس القرار حجم التغيير الذي تشهده صناعة السيارات في الصين، خصوصا مع الصعود القوي لشركات كبرى تمكنت من تعزيز مواقعها بفضل استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والابتكار، وعلى راسها BYD و Geely التي اصبحت من اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية والانظمة الذكية.

في المقابل، واجهت الشركات التي شملها القرار صعوبات متراكمة تمثلت في تراجع المبيعات وخسارة الحصص السوقية وعدم القدرة على مواكبة التحول السريع نحو المركبات الكهربائية وتقنيات القيادة الذكية.

كما يحمل القرار رسائل مهمة للاسواق الخارجية التي تستورد السيارات الصينية، اذ يؤكد توجه بكين نحو دعم العلامات التجارية القوية والقادرة على الاستمرار على المدى الطويل، ما قد يدفع العديد من الوكلاء والمستوردين الى اعادة تقييم استراتيجياتهم والتركيز على الشركات التي تمتلك قدرات بحث وتطوير متقدمة وخططا مستقبلية واضحة.



ومن بين ابرز الشركات التي شملها القرار شركة Zotye Auto، التي اشتهرت عالميا بطراز SR9 المعروف اعلاميا باسم "ماكان الصينية" بسبب التشابه الكبير بين تصميمه وتصميم سيارة Porsche Macan. ويعد الغاء ترخيص الشركة مؤشرا جديدا على توجه الصناعة الصينية نحو الابتكار والتطوير التقني بدلا من الاعتماد على محاكاة تصميمات العلامات العالمية.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة صناعة السيارات الصينية، حيث تسعى الصين الى ترسيخ مكانتها كواحدة من اكبر القوى العالمية في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة، عبر تعزيز الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالميا والتخلص من الكيانات التي لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.



