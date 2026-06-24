جامعة عمان العربية تنظم ورشة متخصصة في المحاسبة الجنائية لتعزيز النزاهة والحوكمة في بلدية عجلون الكبرى

خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية المستمرة لنقل المعرفة والخبرات الأكاديمية إلى مؤسسات القطاع العام، وتعزيز الممارسات المهنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، نظم قسم المحاسبة في كلية الأعمال وبالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى ورشة عمل متخصصة بعنوان: "المحاسبة الجنائية وتعزيز النزاهة والرقابة المالية في البلديات"، للعاملين في الدوائر المالية والرقابية في البلدية، بحضور المهندس محمد البشابشة رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى، والسيد حسين القضاة مساعد للشؤون المالية والإدارية للجنة بلدية عجلون الكبرى.

وافتتح القضاة الورشة مؤكداً على أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في تنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع البلدي، ورفع كفاءتهم المهنية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، كما ثمّن الدور العلمي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة عمان العربية في دعم المؤسسات الوطنية، من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الدكتور عبدالله العسولي عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية أحدث المفاهيم والتطبيقات في مجال المحاسبة الجنائية، ودورها في تعزيز النزاهة المالية والكشف عن حالات الاحتيال والفساد المالي، إضافة إلى بيان الفروق الجوهرية بين التدقيق المالي والمحاسبة الجنائية، واستعراض أفضل الممارسات في إدارة المخاطر والرقابة على العمليات المالية في البلديات، كما سلّط الدكتور العسولي الضوء على التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا في دعم أنظمة الرقابة المالية، وأهمية بناء منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الشفافية والمساءلة والحوكمة الفاعلة، إلى جانب عرض نماذج وتطبيقات عملية تعكس دور المحاسبة الجنائية في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

بدوره أكد المهندس البشابشة على أهمية تعزيز التعاون المستمر مع جامعة عمان العربية، مشيداً بمبادراتها العلمية والتدريبية والتطوعية التي تجسد التزامها الفاعل بمسؤوليتها المجتمعية، وتبرز دورها في دعم مسيرة التنمية المحلية وبناء القدرات المؤسسية، كما أشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في تبادل الخبرات بين الجامعة ومختلف القطاعات، وترفع من كفاءة الكوادر العاملة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي واستدامة التطوير.

وتجسد هذه الورشة حرص جامعة عمان العربية على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية في خدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في نشر المعرفة المتخصصة، وتطوير الكفاءات المهنية، ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، وصولاً إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.