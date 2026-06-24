تفاصيل تتكشف عن توبيخ ترمب لنتنياهو.. (الجميع سئم منك)

خبرني - بات جلياً خلال الأسابيع الماضية أن العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيل ليست في أفضل حالاتها.

إلا أن التوتر الذي خرج إلى العلن خلال الفترة الماضية بين ترامب ونتنياهو سبقه توتر آخر العام الماضي، قبل أيام قليلة من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

"الجميع سئم منك يا بيبي"

فقد كشف كتاب جديد تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية. وبين الكتاب الذي حمل عنوان Regime Change للصحافيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، أن المكالمة التي تمت بين ترمب ونتنياهو شهدت توبيخاً حادًا. إذ صرخ الرئيس الأميركي في وجه نتنياهو، ووجه له الشتائم.

كما قال ترمب لنتنياهو في المكالمة، التي شارك فيها أيضاً جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف: "الجميع سئم منك يا بيبي.. كل يهودي سئم منك، حتى اليهوديان اللذان كانا على الخط سئما منك"، في إشارة إلى كوشنر وويتكوف.

أتت تلك المعلومات ضمن أحد فصول هذا الكتاب الذي تناول تطورات العام الأول من الولاية الثانية لترامب، مستعرضا كواليس عدد من الملفات السياسية والعلاقات بين كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن كواليس البيت الأبيض.

كما جاءت وسط توتر جديد بين الرجلين على خلفية الاتفاق بين أميركا وإيران، والحرب في لبنان. إذ وصف ترمب خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتنياهو "بالمجنون اللعين"، ووبخ إسرائيل قائلا "ليس عليكم هدم شقة في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما".