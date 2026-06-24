مصر.. توفيق عكاشة يحدد سعرا بالدولار لظهوره في الإعلام

خبرني - كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن تسعيرة ظهوره في القنوات التليفزيونية التي تحاول التواصل معه من أجل حلوله ضيفًا عليها.

وكتب عكاشة عبر حسابه على منصة إكس: رسالة إلى كل القنوات الفضائية العربية التي تتواصل معي أو التي ترغب في التواصل معي من أجل عمل حوارات معي، أنا لن أرفض حوارا ولكن أنا أحصل على أجر في الحلقة مهما كانت مدتها.

وأضاف توفيق عكاشة: أحصل مقابل استضافتي ساعة أو أقل على 5 آلاف دولار، بينما أكثر من ساعة بدقيقة واحدة أحصل على 10 آلاف دولار، وهذه رسالتي لكم جميعا لعدم الإحراج.

وعلى صعيد آخر، سبق، وقضت محكمة أسرة مدينة نصر، بحبس الإعلامي توفيق عكاشة شهرًا في دعوى حبس متجمد نفقة صغير رقم 11180 لسنة 2025 بعد منحة لامتناعه عن سداد 20 ألف جنيه قيمة متجمد النفقة بعد إعطائه فرصة أخيرة لدفع المبلغ.

وكانت محكمة الأسرة أصدرت إنذارًا أخيرًا بضرورة سداد المبلغ المتأخر، وهو متجمد نفقة نجله وقيمته 20 ألف جنيه متجمد نفقة عام كامل، وذلك في أعقاب فشل محاولاته القانونية لتخفيض القيمة المقررة سابقًا.