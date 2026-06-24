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عبدالرحمن ارتيمة يهنئ ابنته هبة الله بتخرجها من الجامعة الهاشمية

  • 24 حزيران 2026
  • 13:34
عبدالرحمن ارتيمة يهنئ ابنته هبة الله بتخرجها من الجامعة الهاشمية

خبرني - هنأ عبدالرحمن صالح ارتيمة ابنته هبة الله بمناسبة تخرجها من الجامعة الهاشمية وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية.

وعبّر ارتيمة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: "الحمد لله الذي بلغني ما أحب فيمن أحب"، مشيراً إلى أن تخرج ابنته يمثل محطة مهمة في مسيرتها العلمية وبداية لمستقبل واعد.

ودعا لابنته بالتوفيق والنجاح في حياتها العملية والعلمية، وأن يبارك الله في علمها وعملها، ويرفع شأنها، ويجعلها من أصحاب الإنجازات والتميز الدائم.

كما أعرب عن أمنياته لها بمستقبل حافل بالعطاء وتحقيق الطموحات، مؤكداً ثقته بقدرتها على مواصلة النجاح والتفوق في مسيرتها المقبلة.

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