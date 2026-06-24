تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت الأربعاء باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إسلام آباد طاهر أندرابي "ستستأنف المباحثات الأسبوع المقبل". ولم يحدد المسؤول الباكستاني مكان عقد الجولة المقبلة، ولم يحسم تاريخ انعقادها، فرجح أن يكون الثلاثاء، من دون أن يستبعد الاثنين أو الأربعاء كذلك.

من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الأربعاء، مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط بـ"إعلان هزيمة لأمريكا".

وقال قاليباف خلال مؤتمر في أذربيجان بثه التلفزيون الإيراني إن "مذكرة التفاهم في إسلام آباد لم تكن نتيجة ضغوط أو إكراه، بل بالأحرى نتيجة مقاومة الأمة الإيرانية الشجاعة وتصميمها".

وأضاف "لذلك تحولت مذكرة التفاهم في إسلام آباد إلى إعلان هزيمة لأمريكا"، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة.

وقال قاليباف، وهو رئيس مجلس الشوري الإيراني، "نعتبر انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة هدفاً إستراتيجياً" مؤكداً أن هذا الوجود العسكري "لا يوجٍد أمنا دائما، بل يشكل مصدر انعدام للاستقرار".

وفي السياق، تُجري إسرائيل ولبنان مناقشات حول مشروع تجريبي مدعوم من الولايات المتحدة، تُسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض المناطق في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

وقال المسؤولون إن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وفحص أمني أمريكيين للتأكد من عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

ويُناقش المشروع التجريبي المقترح في الجولة الأخيرة من المحادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين، والتي انطلقت في واشنطن يوم الثلاثاء.

وبعدما رفض حزب الله هذا المسار الدبلوماسي، طغت عليه تطورات أخرى، إذ حوّلت طهران لبنان إلى محور رئيسي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال حول تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، قال مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى إن يوم الأربعاء سيشهد محادثات عسكرية ثنائية محددة، بما في ذلك مناقشة المناطق التجريبية.

وأضاف المسؤول اللبناني أن المناقشات ستركز على جدول زمني للانسحاب، وأن أي خطة لن تتبلور إلا بعد انتهاء المحادثات يوم الخميس.

ولم يرد المسؤول على طلب للتعليق على رواية المسؤولين الإسرائيليين بشأن التدقيق الأمريكي على القوات اللبنانية.

من جهة أخرى، أكد قاليباف على موقف إيران بأن السلام في لبنان مسألة جوهرية في أي اتفاق نهائي مع واشنطن.

وقال إن "وقف إطلاق النار في لبنان كان ويبقى بنظرنا بأهمية وقف إطلاق النار في إيران، ونهاية الحرب في لبنان كانت بأهمية نهاية الحرب في إيران".

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