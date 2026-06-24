ووصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساء الثلاثاء إلى مسقط، حيث كان وزير الخارجية العماني بدر آلبوسعيدي في استقباله.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يعقد بن جاسم آل ثاني الأربعاء، اجتماعات مع المسؤولين العمانيين، قد تأتي في إطار آخر التطورات ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي إطار متصل، أكد رئيس الوزراء القطري في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" أن بلاده ستعارض أي خطط إيرانية لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتعارض مع البروتوكول الدولي.

كما اعتبر أن إنشاء خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنع ما وصفه بجهات متمرّدة من عرقلة إعادة فتح المضيق، متوقعاً أن تستأنف قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة.

 

إيران: لن نتفاوض على قدراتنا الدفاعية

وعن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، خلال زيارته لباكستان الثلاثاء، بأن إيران "لن تتفاوض مع أي جهة، تحت أي ظرف من الظروف، بشأن قدراتها الدفاعية".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بيزشكيان، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الصواريخ الباليستية لم تُناقش بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها "غير مطروحة على الإطلاق".

وأضاف أنه لم يرد أي ذكر للصواريخ الباليستية في مذكرة التفاهم، وأنه أراد توضيح الأمر "بشكل قاطع لا لبس فيه".