تحذيرات من دواء شائع لضغط الدم بعد رفع تصنيف سحبه في الولايات المتحدة

خبرني - أثار قرار جديد من السلطات الصحية الأمريكية قلقا بشأن فعالية أحد الأدوية الشائعة لضغط الدم، بعد رفع تصنيف سحبه من الأسواق إلى الفئة الثانية، بسبب مخاوف من عدم فعاليته.

ويشمل القرار دواء "كلورتاليدون"، الذي يتناوله أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتقليل احتباس السوائل الناتج عن أمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

وكانت الجهات المختصة قد أصدرت قرار السحب لأول مرة في 5 يونيو، قبل أن يتم تصنيفه رسميا في 22 يونيو ضمن الفئة الثانية، وذلك بسبب عدم توافق بعض الدفعات مع معايير الذوبان المطلوبة.

ويعني ذلك أن الدواء قد لا يذوب في الجسم بالشكل الصحيح، إذ قد يذوب ببطء شديد أو بسرعة مفرطة أو لا يذوب بالكامل، ما قد يؤدي إلى اختلال كمية المادة الفعالة التي تصل إلى الجسم مقارنة بالجرعة المفترضة خلال فترة زمنية محددة.

وفي حال حدوث ذلك، قد لا يؤدي الدواء وظيفته العلاجية بالشكل المطلوب، ما يرفع احتمالات عدم السيطرة على الحالة المرضية لدى بعض المرضى.

فإذا كان الذوبان بطيئا أكثر من اللازم، فقد لا يتم امتصاص الدواء بكفاءة كافية، ما يقلل من فعاليته العلاجية. أما إذا كان سريعا بشكل زائد، فقد يزيد ذلك من احتمالية ظهور آثار جانبية أو مشكلات تتعلق بالسلامة.

ويشمل السحب عبوات تحتوي على 100 و1000 قرص بتركيز 25 ملغ، تنتهي صلاحيتها في أبريل 2027، وتم تصنيعها من قبل شركة "إنفينتيا هيلث كير" المحدودة، وتوزيعها عبر شركة "رايزينغ فارما هولدينغز".

وبحسب البيانات، فقد شمل السحب نحو 11460 عبوة، تحمل عبوات الـ100 قرص رمز NDC 64980-599-01 ورمز الدفعة RISA24001، بينما تحمل عبوات الـ1000 قرص رمز NDC 64980-599-10 ورمز الدفعة ISB24002.

ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تعليمات محددة للمستهلكين بشأن الخطوات الواجب اتباعها، إلا أن توصيات سابقة في حالات مماثلة تدعو المرضى إلى التواصل مع أطبائهم عند استخدام منتجات مشمولة بالسحب.

ويحذر مختصون من أن عدم فعالية الدواء لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وارتفاع غير مسيطر عليه في ضغط الدم، وهو ما قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو فشل القلب أو تلف الكلى والأوعية الدموية.

كما أن عدم السيطرة على احتباس السوائل قد يؤدي إلى زيادة التورم في الساقين أو حول الرئتين أو في البطن، إضافة إلى ضيق في التنفس وإجهاد القلب والكلى.

ويمكن أن يرتبط عدم فعالية الدواء أيضا باضطرابات في توازن الأملاح في الجسم، مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، ما قد يسبب أعراضا تشمل ضعف العضلات والتعب والتشنجات وعدم انتظام ضربات القلب والتشوش الذهني والنوبات والصداع وانخفاض وظائف الكلى وانخفاض ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم.