الأرجنتين تستعد لاحتفال غير تقليدي بعيد ميلاد ميسي الـ39

خبرني - تستعد الأرجنتين اليوم للاحتفال بعيد ميلاد أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بطريقة جماعية غير معتادة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الفكرة تقوم على مشاركة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، بحيث يتوحد المشجعون في توقيت واحد ضمن لحظات محددة من اليوم للاحتفاء بميسي، سواء في الشوارع أو أماكن العمل أو المنازل والانضمام إلى غناء "عيد ميلاد سعيد" له.

وتعكس هذه المبادرة المكانة الاستثنائية التي وصل إليها ميسي في الأرجنتين، إذ لم يعد ينظر إليه فقط كأحد أعظم لاعبي كرة القدم، بل كرمز وطني ارتبط بأهم إنجازات الكرة الأرجنتينية في العصر الحديث.

في مثل هذا اليوم عام 1987، ولد الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة روزاريو، ليبدأ لاحقا مسيرة استثنائية أعادت تعريف معنى الإبداع داخل المستطيل الأخضر، وجعلت اسمه حاضرا في كل نقاش حول أعظم من لعب كرة القدم عبر التاريخ.

منذ ظهوره الأول مع برشلونة 16 أكتوبر 2004، وذلك في مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، عندما دخل كبديل في الدقيقة 82 وهو بعمر 17 عاما فقط،، خطف ميسي الأنظار بموهبته الفريدة، حيث امتلك قدرة نادرة على المراوغة، وصناعة الفرص، وتسجيل الأهداف من أصعب الزوايا، ليصبح بسرعة أحد أبرز نجوم اللعبة عالميا.

على مدار مسيرته، حصد ميسي عددا هائلا من الألقاب والإنجازات، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب دوري أبطال أوروبا، والدوريات المحلية، وكأس الملك، والسوبر الأوروبي والعالمي، فضلا عن 8 كرات ذهبية تؤكد هيمنته الفردية على كرة القدم الحديثة.

ولم يتوقف تأثيره عند الأرقام فقط، بل امتد إلى لحظات لا تنسى صنعتها قدمه اليسرى السحرية، من أهداف حاسمة إلى عروض فردية تاريخية أسرت الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

ورغم تقدمه في العمر ووصوله إلى عامه الـ39، ما زال ميسي حاضرا في المشهد الكروي، يواصل تسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وكأنه يرفض أن يكتب النهاية لقصة بدأت قبل أكثر من عقدين من الزمن.

ليونيل ميسي اليوم ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل ظاهرة رياضية وإنسانية ألهمت أجيالا كاملة، ورسخت فكرة أن الموهبة الحقيقية لا تعرف الزمن.