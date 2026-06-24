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  • كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية

كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية

  • 24 حزيران 2026
  • 12:42
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية

خبرني  - انسجاماً مع رسالة جامعة عمان العربية في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، نفذت كلية الأعمال ورشة عمل بعنوان: "تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة"، بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية المستدامة، قدمها كلٌ من: الدكتور بلال زريقات، والدكتور أحمد نصير أعضاء الهيئة التدريسية في قسم المحاسبة/ كلية الأعمال، والتي استهدف أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال المحاسبة المالية والإدارة المالية للمشاريع الصغيرة.

حيث تناولت الورشة مجموعة من المحاور الأساسية التي تهم أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، شملت مبادئ المحاسبة المالية، وآليات تنظيم السجلات والبيانات المالية، وإدارة الإيرادات والمصروفات بكفاءة، وإعداد التقارير المالية المبسطة التي تساعد في متابعة الأداء المالي واتخاذ القرارات المناسبة، كما استعرضت الورشة أحدث التطبيقات والأدوات المحاسبية الرقمية التي تسهم في تطوير العمليات المالية ورفع كفاءة إدارة المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو (35) مشاركًا، وأظهرت النقاشات والتدريبات العملية مستوىً عالٍ من التفاعل والاهتمام، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح وحاجة الفئة المستهدفة إلى برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتهم المالية والمحاسبية.

وأكد كلٌ من الدكتور زريقات والدكتور نصير خلال الورشة على أهمية نشر الثقافة المالية والمحاسبية بين أصحاب المشاريع الصغيرة، لما لها من دور محوري في تعزيز استدامة المشاريع، وتحسين كفاءة إدارتها المالية، ودعم قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة المبنية على بيانات ومؤشرات مالية دقيقة، مما يسهم في تحقيق النمو والاستمرارية والنجاح في بيئة الأعمال، وفي ختام الورشة تم التأكيد على أهمية مواصلة عقد البرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف تنمية قدرات أصحاب المشاريع الصغيرة وتمكينهم من مواجهة التحديات المالية والإدارية، بما يعزز دور جامعة عمان العربية في خدمة المجتمع المحلي، ونشر المعرفة والخبرة المهنية، والإسهام في دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.

كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية
كلية الأعمال في عمان العربية تنفذ ورشة عمل بعنوان: (تطبيقات المحاسبة المالية في المشاريع الصغيرة) بالتعاون مع مركز إكساب للتنمية

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