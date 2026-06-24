جيش التطبيقية السيبراني يبدع في فرنسا بثلاثة فرق ومراكز أولى...

خبرني - أبدعت ثلاث فرق من كلية تكنولوجيا المعلومات بعد التأهل إلى نهائيات مسابقة MidNight CTF والمتخصصة بالأمن السيبراني والتي عقدت في فرنسا هذا الشهر.

مسابقة MidNight CTF هي مسابقة سنوية متخصصة بالأمن السيبراني وتستهدف طلبة الجامعات والخبراء من مختلف أنحاء العالم ضمن مسارين. الثلاث فرق المميزة أتت نتائجهم كالتالي:

- الفريق الأول والذي حاز على المركز الأول عالمياً في مسار الطلاب والثاني عالمياً بمجمل المسارين مكون من الطلبة المبدعين حمزة عبدالرحيم، جميل عبدالله، وبادي أبوالغنم.

- الفريق الثاني والذي حاز على المركز الثالث عالمياً في مسار الخبراء والسادس عالمياً بمجمل المسارين مكون من الطلبة المبدعين حمزة الحبابسة، أحمد جروان، عمر أسامة، أحمد مساد، وعمر حجة.

- الفريق الثالث والذي حاز على المركز السادس عالمياً في مسار الطلاب والحادي عشر عالمياً بالمسارين مكون من الطلبة المبدعين يوسف القضاة، حسين الدليمي، عزمي الصرايرة، أسعد العلي، وتميم القضاة.

تبارك الجامعة لطلبتها المميزين ولكلية تكنولوجيا المعلومات المبدعة هذا الإنجاز العالمي وتتمنى لهم كل التوفيق في مسابقتهم القادمة وأن يبقوا رافعين راية الأردن وراية جامعتهم في جميع المحافل العلمية.