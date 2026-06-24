دمشق.. بدء محاكمة ابن عم بشار الأسد في جلسة علنية

خبرني - انطلقت في دمشق الجلسة الأولى العلنية لمحاكمة المتهم وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد حيث تلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم كما وجّه ممثل النيابة العامة الاتهامات له أيضا.

شهد القصر العدلي في دمشق الجلسة الأولى والعلنية من محاكمة المتهم وسيم الأسد.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق "يتلو لائحة الاتهام على المتهم وسيم الأسد"، بينما وجه ممثل النيابة العامة الاتهامات للمتهم في جلسة المحاكمة العلنية.

وبعد وقت قصير على بدء المحاكمة، أعلنت وزارة العدل السورية عن إيقاف البث المباشر لمحاكمة المتهم ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار جلسة المحاكمة واستكمال جميع الإجراءات القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء حفاظا على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.

وكانت وارة العدل نشرت في وقت سابق فيديو أظهر استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل قاضي التحقيق السابع توفيق العلي، حيث تم توجيه عدة تهم له بجرائم منها: تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة بالغوطة الشرقية لدمشق، إضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012.

وشملت تهم وسيم الأسد: "تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الذي تم اعتقاله مؤخرا".

وكانت قوى الأمن الداخلي السوري تمكنت في الحادي والعشرين من يونيو الماضي من إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية مُحكمة على الحدود السورية اللبنانية.