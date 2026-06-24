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  • العراق .. فضيحة المدير النفطي وموظفته قديمة لكن الفيديو تسرب امس

العراق .. فضيحة المدير النفطي وموظفته قديمة لكن الفيديو تسرب امس

  • 24 حزيران 2026
  • 12:37
العراق فضيحة المدير النفطي وموظفته قديمة لكن الفيديو تسرب امس

خبرني -قال موظفون في شركة نفطية تابعة لوزارة النفط العراقية ان واقعة الفيديو غير الأخلاقي الذي يثير الان ضجة في الرأي العام العراقي تعود الى عامين لكن جرى تسريب الفيديو امس ويجري تداوله على نطاق واسع . 
وقال الموظفون لصحيفة عراق أوبزيرفر ان الفيديو الذي يجمع المدير ( ا . ج ) ومديرة القسم المالي ( ل  . ح ) وبعد التحقيق في صحته ادى الى كف يد المدير عن العمل ونقل المسؤولة المالية الى شركة اخرى قبل عامين . 
ونفت شركة مشاريع الشمال التابعة للشركة النفطية في كركوك خبرني ان يكون الفيديو المسرب حديثا يمت بصلة لمديرها الحالي .

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