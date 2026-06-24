كلية الأعمال في عمان العربية تنظم معرض مشاريع التخرج لطلبة قسم إدارة الأعمال بعنوان (من الفكرة إلى الأثر)

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مخرجات التعليم التطبيقي وتنمية مهارات طلبتها، نظم قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال معرض مشاريع التخرج لطلبة القسم للعام الأكاديمي 2025/2026 بعنوان: "من الفكرة إلى الأثر"، بإشراف الدكتور عمرو الزغول رئيس قسم إدارة الأعمال، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية.

حيث قدّم الطلبة مشاريع بحثية تطبيقية تناولت مجموعة من القضايا الإدارية والتنظيمية في البنوك والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، شملت موضوعات تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي، وإدارة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار في بيئات العمل، وعكست هذه المشاريع قدرة الطلبة على توظيف المعارف النظرية والمهارات البحثية والتحليلية المكتسبة خلال دراستهم في تشخيص المشكلات الواقعية ودراسة أسبابها وآثارها بالاعتماد على أساليب علمية، كما أسفرت عن نتائج وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، من شأنها الإسهام في تحسين الأداء المؤسسي، ودعم عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ومواكبة متطلبات التطور والتغيير في بيئة الأعمال المعاصرة.

وأكد الدكتور الزغول على أن المعرض يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم في التحليل والتفكير النقدي والعمل الجماعي، وتشجيعهم على تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ذات أثر تطبيقي يخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن المعرض يسهم في تعزيز الشراكة بين الكلية ومؤسسات القطاع الخاص، ويدعم توجه الكلية نحو توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية في تطوير التعلم العملي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشهد المعرض مناقشة المشاريع البحثية المقدمة من الطلبة أمام لجنة أكاديمية متخصصة من قسم إدارة الأعمال ضمت كلٌ من: الدكتور عمار الرواحنة مساعد عميد كلية الأعمال، والدكتور محمد الخطاطبة، والدكتور رامي هناهدة، والدكتور أحمد البلوش، والأستاذة سلمى الشمري أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، حيث تولت اللجنة تقييم المشاريع وفق معايير أكاديمية شملت جودة البحث العلمي، وأصالة الفكرة، ودقة المنهجية، ومستوى التحليل، ومدى ارتباط النتائج والتوصيات بمتطلبات بيئة الأعمال المعاصرة.

وشارك في المعرض كلٌ من: الطلبة راما عساف، ومرح أبو حويج، وتسنيم العيسى، وأحمد الشمري، وخالد الحيالي، الذين استعرضوا مشاريعهم البحثية وناقشوا أبرز النتائج التي توصلوا إليها في أجواء علمية عكست مستوىً متميزًا من الجدية والتمكن الأكاديمي، وفي ختام أعمال التقييم حصلت الطالبة تسنيم العيسى على أعلى تقييم من لجنة التحكيم تقديرًا لتميز مشروعها البحثي وجودته العلمية وما تضمنه من نتائج وتوصيات ذات قيمة تطبيقية، حيث جرى تكريمها ومنحها شهادة شكر وتقدير، إلى جانب الإشادة بالمستوى المتميز الذي أظهره جميع الطلبة المشاركين، وبما عكسوه من كفاءة علمية وقدرة على توظيف المعرفة الأكاديمية في خدمة قضايا ومؤسسات المجتمع المختلفة.

ويأتي هذا المعرض تأكيدًا على حرص كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على تعزيز مهارات البحث العلمي والتفكير التطبيقي لدى الطلبة، وربط مخرجات التعلم باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على إحداث أثر إيجابي في بيئة الأعمال.