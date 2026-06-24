قاليباف: مذكرة التفاهم إعلان هزيمة لأميركا

خبرني - جدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التأكيد على موقف بلاده تجاه الأمن الإقليمي وضرورة أن تتولاه دول المنطقة حصراً. ووصف مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الأميركي بأنها "إعلان هزيمة لأميركا".

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين خلال خلال مؤتمر في أذربيجان للمشاركة في الدورة العشرين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء:" الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة".



"لبنان مهم جداً"

كما أضاف أن بلاده "مستعدة للتعاون مع دول المنطقة على أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة".

إلى ذلك، شدد على أن "وقف إطلاق النار في لبنان مهم جداً وبنفس أهمية إنهاء الحرب على إيران"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

هذا واعتبر أن "مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إعلان هزيمة لأميركا"، على حد وصفه.

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع إعلان باكستان التي تلعب دور الوسيط منذ أشهر بين واشنطن وطهران استئناف المحادثات الفنية بين الجانبين الأسبوع المقبل.

وكان الوفدان الأميركي والإيراني التقيا ليل الأحد الاثنين في سويسرا في مفاوضات مباشرة امتدت 18 ساعة، ووصفت لاحقاً بالإيجابية.

فيما تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للبحث في عدة قضايا أبرزها رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة في الخارج، فضلا عن مضيق هرمز، والحرب في لبنان، بالإضافة إلى الملف النووي.

هذا وكانت مذكرة التفاهم التي تضمنت 14 بنداً نصت على استمرار المحادثات الفنية بين البلدين بغية التوصل لاتفاق نهائي خلال مدة 60 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.