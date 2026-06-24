مصر.. أب ينسى طفله في سيارته ليجده ميتا بعد مباراة الفراعنة

خبرني - شهدت القاهرة وفاة طفل عمره 3 سنوات في سيارة والده الذي نسيه على المقعد الخلفي لعدة ساعات في جو خانق وحارق بالسيارة.

وبدأت تفاصيل الحادثة عقب متابعة الأب، الذي يعمل موظفاً بإحدى الشركات الخاصة، لمباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا؛ إذ اصطحب طفله في الصباح لتوصيله إلى الحضانة. وخلال الطريق، غطّ الصغير في نوم عميق بالمقعد الخلفي، مما جعل الأب ينسى وجهته الأساسية ويتجه مباشرة إلى مقر عمله في منطقة التجمع الخامس.

وقام الأب بصف السيارة وإغلاق الأبواب والنوافذ بالكامل وغادرها، دون أن ينتبه إلى وجود طفله المحتجز بالداخل في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

ولم تنكشف الفاجعة إلا بعد مرور عدة ساعات، عندما تلقى الأب اتصالاً هاتفياً من زوجته تخبره فيه بأن إدارة الحضانة اتصلت لتستفسر عن سبب غياب الطفل. وفي تلك اللحظة، أصيب الأب بصدمة عارمة وتذكر أنه ترك طفله في السيارة، فهرع إليها مسرعاً ليجد الصغير قد فارق الحياة اختناقاً.

وقد بدأت الجهات المختصة في مصر تحقيقاتها الموسعة للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.