*
الاربعاء: 24 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • مصر.. أب ينسى طفله في سيارته ليجده ميتا بعد مباراة الفراعنة

مصر.. أب ينسى طفله في سيارته ليجده ميتا بعد مباراة الفراعنة

  • 24 حزيران 2026
  • 12:35
مصر أب ينسى طفله في سيارته ليجده ميتا بعد مباراة الفراعنة

خبرني - شهدت القاهرة وفاة طفل عمره 3 سنوات في سيارة والده الذي نسيه على المقعد الخلفي لعدة ساعات في جو خانق وحارق بالسيارة.
وبدأت تفاصيل الحادثة عقب متابعة الأب، الذي يعمل موظفاً بإحدى الشركات الخاصة، لمباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا؛ إذ اصطحب طفله في الصباح لتوصيله إلى الحضانة. وخلال الطريق، غطّ الصغير في نوم عميق بالمقعد الخلفي، مما جعل الأب ينسى وجهته الأساسية ويتجه مباشرة إلى مقر عمله في منطقة التجمع الخامس.

وقام الأب بصف السيارة وإغلاق الأبواب والنوافذ بالكامل وغادرها، دون أن ينتبه إلى وجود طفله المحتجز بالداخل في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

ولم تنكشف الفاجعة إلا بعد مرور عدة ساعات، عندما تلقى الأب اتصالاً هاتفياً من زوجته تخبره فيه بأن إدارة الحضانة اتصلت لتستفسر عن سبب غياب الطفل. وفي تلك اللحظة، أصيب الأب بصدمة عارمة وتذكر أنه ترك طفله في السيارة، فهرع إليها مسرعاً ليجد الصغير قد فارق الحياة اختناقاً.

وقد بدأت الجهات المختصة في مصر تحقيقاتها الموسعة للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جديد البطل السوري الذي شغل أستراليا.. محاكمة بالتعدي على والده
جديد البطل السوري الذي شغل أستراليا.. محاكمة بالتعدي على والده
  • 2026-06-24 10:47
بيل غيتس يقر بإقامة 3 علاقات خارج إطار الزواج.. ويكشف الأسماء
بيل غيتس يقر بإقامة 3 علاقات خارج إطار الزواج.. ويكشف الأسماء
  • 2026-06-24 10:34
فيديو خلال مباراة مصر ونيوزيلندا يثير الجدل
فيديو خلال مباراة مصر ونيوزيلندا يثير الجدل
  • 2026-06-24 03:31
ليلة دامية في فرنسا.. طعن واعتداءات خلال مهرجان جماهيري
ليلة دامية في فرنسا.. طعن واعتداءات خلال مهرجان جماهيري
  • 2026-06-24 03:12
فيديو.. سبيد ينهار باكياً بعد هدف رونالدو في كأس العالم
فيديو.. سبيد ينهار باكياً بعد هدف رونالدو في كأس العالم
  • 2026-06-24 01:29
العراق يصادر أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد مرتبطة بمسؤول حكومي
العراق يصادر أكثر من 85 مليون دولار في قضية فساد مرتبطة بمسؤول حكومي
  • 2026-06-23 21:32