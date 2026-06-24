 اختيار مختبرات ABC التابعة لبنك ABC ضمن جوائز (أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم) لعام 2026 من جلوبال فاينانس

خبرني - حصل بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم" ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس للمبتكرين لعام 2026، تقديرًا للإنجازات التي حققها مركز الابتكار والرقمنة "مختبرات ABC". يأتي هذا التكريم للمرة الخامسة من قبل المجلة المرموقة مؤكدًا الدور الريادي لمختبرات ABC في قيادة الابتكار المؤسسي وخلق قيمة مستدامة على مستوى المجموعة.

ومنذ انطلاقها عام 2019، واصلت مختبرات ABC تسريع وتيرة تقديم حلول وتجارب مبتكرة تتمحور حول احتياجات العملاء، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار، وتطوير المرونة التشغيلية، ودعم القدرات الرقمية للمجموعة. يُؤكد هذا التميز وضوح التوجه الإستراتيجي للبنك على تحديد الحلول المبتكرة وتوسيع نطاقها وترسيخها، بما يسهم في تحقيق قيمة ملموسة للعملاء والموظفين وسائر الأطراف المعنية عبر شبكة فروعه الدولية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف الماص، رئيس التحول الرقمي لمجموعة بنك ABC : "يُشرفنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة للمرة الخامسة، والتي تُمثّل محطة بارزة في مسيرتنا نحو التحول الإستراتيجي والابتكار. في بنك ABC، يتجذّر الابتكار في مختلف جوانب العمل، موجّهاً أسلوبنا في خدمة العملاء، والارتقاء بالعمليات، وبناء قيمة مستدامة طويلة الأجل. يُجسد هذا الفوز التزامنا الراسخ بتجاوز العقبات والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المتغيرة، ضمن سعينا نحو تحقيق رؤيتنا بأن نكون بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وفي تعليق له على هذه الجائزة، قال السيد جوزيف، رئيس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس: "تؤدي مختبرات الابتكار المالي دوراً مهماً في تمكين البنوك والمؤسسات المالية من اختبار التقنيات الناشئة، وتجربة نماذج أعمال جديدة، فضلاً عن تسريع تطوير حلول مُوجّهة للعملاء في بيئة تجريبية منظّمة. تُسهم هذه المختبرات في تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق وقيادة مسيرة الابتكار المستدام ضمن المنظومة المالية ككل. تقود المؤسسات المختارة ضمن قائمة جوائز مجلة جلوبال فاينانس مسيرة تطوير الجيل القادم من الخدمات المالية."

أبرز إنجازات الابتكار من مختبرات ABC

طرح أكثر من 40 نموذج استخدام للذكاء الاصطناعي والتشغيل الذاتي على مستوى المجموعة، محققةً وفورات إنتاجية تتجاوز 100,000 ساعة سنويًا، ومساهمة في تعزيز الكفاءة والنمو وتحسين تجربة العملاء والموظفين.

توفير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المجموعة، مع تحقيق معدلات استخدام ملحوظة حتى الآن، وذلك بدعم من برامج تدريبية، وجلسات ابتكار مشتركة، وهاكاثونات عبر ست وحدات دولية.

إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ سير العمل في مختلف مجالات الأعمال.

تطوير حلول رقمية متقدمة قائمة على الأصول، مع عدد من حالات الاستخدام قيد التطوير والتنفيذ.

تنظيم العديد من أسابيع الابتكار على مستوى المجموعة، بما أسهم في اكتشاف فرص جديدة للتعامل مع تحديات الأعمال وخلق قيمة مضافة.

وفي نسخته التاسعة، يُعد التقرير السنوي لأفضل مختبرات الابتكار المالي الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس معيارًا للتميز في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية. وتُكرم هذه الجوائز أبرز مختبرات الابتكار الداخلية والخارجية التابعة للمؤسسات المالية، وشركات رأس المال الاستثماري، والمنظمات المستقلة حول العالم، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية.