جامعة عمان العربية تشارك في ورشة متخصصة في إدارة المخاطر المهنية والتكنولوجية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، شاركت الدكتورة مريم أحمد الجمل عضو هيئة التدريس في قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الأعمال، في أعمال الورشة التي حملت عنوان: "Professional Risk Management"، والتي نظمتها كلية لومينوس/ قسم تكنولوجيا السيارات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناولت الورشة أبرز المفاهيم والممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر المهنية والتكنولوجية، وأكدت على أهمية هذا المجال في تعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف بيئات العمل، كما ركزت على أهمية التخطيط الاستباقي لتحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها، واستعرضت الآليات والأدوات المستخدمة في إدارتها بفاعلية، إلى جانب تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في الحد من التهديدات والمخاطر، ودعم عمليات اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.

وشهدت الورشة تفاعلًا مميزًا من الطلبة المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا لافتًا بالمحتوى العلمي والعملي الذي تم تقديمه، وعكسوا مستوى عاليًا من التفاعل من خلال مشاركتهم في النقاشات وطرح الاستفسارات المتعلقة بمحاور الورشة، كما أعرب الطلبة عن استفادتهم من الأمثلة التطبيقية والدراسات العملية التي أسهمت في توسيع معارفهم الأكاديمية والمهنية في مجال إدارة المخاطر، وتخللت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والأسئلة الحوارية التي عززت من مشاركة الطلبة، وشجعتهم على التفكير التحليلي والنقدي، وربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية في بيئات العمل المختلفة.

وفي ختام الورشة كرّمت كلية لومينوس الدكتورة الجمل بمنحها شهادة شكر وتقدير لجهودها العلمية المتميزة وإسهاماتها الفاعلة في إثراء خبرات الطلبة ونقل المعرفة المتخصصة إليهم، كما جاء هذا التكريم تقديرًا لدورها في دعم الأنشطة الأكاديمية والتدريبية التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل، بما ينسجم مع أهداف المؤسسات التعليمية في إعداد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات المهنية المستقبلية.